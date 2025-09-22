На найм сотрудников с помощью ИИ делают ставку 40% HR

Согласно опросу, проведенному МТС Линк среди директоров по персоналу и HR-специалистов российских компаний в сентябре 2025 года, почти половина рынка ждёт от искусственного интеллекта одного — упростить найм. 40% респондентов считают автоматизацию подбора сотрудников самым перспективным направлением ближайших двух лет. На втором месте — корпоративное обучение, а удержание сотрудников и персональный коучинг пока остаются на периферии интереса.

Автоматизация найма становится трендом

Под автоматизацией HR-профессионалы понимают анализ резюме, саммаризацию интервью и даже назначение встреч с кандидатами. Идея проста: ИИ снимает рутину, оставляя людям решение стратегических задач. Если верить прогнозам McKinsey, к 2025 году две трети HR-процессов можно будет передать машинам.

Обучение в цифре

Каждый третий респондент назвал более перспективным применение ИИ в корпоративном обучении. Здесь ключевые сценарии — генерация учебных материалов и автоматическая проверка знаний. HR-рынок постепенно смещается в сторону персонализированных систем развития сотрудников.

Борьба с оттоком кадров

Лишь 18% участников исследования считают, что ИИ стоит внедрять для удержания сотрудников. В этой нише основной акцент делается на распознавание признаков выгорания с помощью речевой аналитики. Такой инструмент мог бы дать HR-подразделениям сигнал вмешаться до того, как ценный специалист покинет компанию.

ИИ-коучи пока не в моде

Персонализированное развитие и коучинг с помощью нейросетей пока остаются аутсайдерами. Только 11% респондентов верят в перспективность этой технологии в горизонте двух лет. Для большинства HR сегодня актуальнее решать прикладные задачи, чем строить индивидуальные «дорожные карты» для сотрудников.

Значение для рынка

Опрос зафиксировал главное: российский HR ждёт от ИИ прежде всего освобождения времени. Если раньше автоматизация ассоциировалась с учётом рабочего времени или формированием отчётов, то теперь ставка сделана на стратегически важный процесс — найм. Именно он формирует фундамент любой компании, а значит, рынок готов доверить его машинам.

«Искусственный интеллект способен брать на себя огромный объем рутины, позволяя HR-специалистам уделять больше внимания стратегии, личному общению и творческим задачам. Уже скоро ИИ сможет взять на себя роль ассистента HR-отдела и коуча для сотрудников, который будет, в частности, предлагать им индивидуальные треки развития», — отмечает HR-директор МТС Линк Екатерина Прокушева.

Фото: Nick Fancher / Unsplash