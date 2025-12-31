ИИ, гиперперсонализация и эмоциональность: маркетологи назвали главные тренды 2025 года
Итоги 2025 года в маркетинге: тренды — ИИ и ставка на эмоции
Ключевыми трендами маркетинга в 2025 году стали повсеместная интеграция генеративного ИИ в рабочие процессы, рост эмоционально персонализированных коммуникаций и переход к «тихому маркетингу». Помимо этого, как следует из исследования экосистемы Silver Mercury, компании стали активнее использовать документальный сторителлинг, живой UGC-контент и аудиоформаты, включая подкасты и аудиоверсии блогов.
ИИ стал частью повседневной работы
Главным инструментом в прошедшем году маркетологи назвали генеративный ИИ и его интеграцию в операционные процессы — этот вариант выбрали 76,3% респондентов. Как следует из опроса экосистемы креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury, в 2025-м ИИ перестал восприниматься как экспериментальный инструмент.
Как сообщают маркетологи, сегодня нейросети чаще всего применяются для создания брифов и первичных текстов, анализа данных, персонализации коммуникаций и прогнозирования трендов.
Персонализация уступает место эмоциям и гиперперсонализации
Вторым по значимости трендом для современного маркетинга стала гиперперсонализация с акцентом на эмоциональное вовлечение — её отметили 44,7% опрошенных. Речь идёт о кампаниях, которые учитывают не только поведенческие данные, но и контекст рекламы, ожидания аудитории и её эмоциональное состояние.
Как отметили в Silver Mercury, личный подход позволяет выстроить более точные и вовлекающие коммуникации. По оценке экспертов, тренд на эмоциональную персонализацию сохранит актуальность и в последующие годы.
«Тихий маркетинг» — ответ на digital-перегрузку
Ещё одним трендом стал «тихий маркетинг» — подход к продвижению, предполагающий отказ от агрессивных форматов коммуникации. Третьим ключевым направлением в 2025 году его назвали 28,9% маркетологов.
В основе подобного подхода — фокусирование на создании качественного контента, работе с комьюнити и доверительных форматах коммуникации. Вместо массового спама компании делают ставку на выстраивание долгосрочных отношений с аудиторией.
Аутентичность, аудио и прикладные технологии
Среди других заметных трендов маркетологи выделили рост документального сторителлинга и живого UGC-контента. Для создания актуальной рекламной кампании маркетинг-команды фокусируются на реальных историях клиентов, бэкстейджах и мини-документальных работах о создании продукта.
Отдельно эксперты Silver Mercury отмечают активное развитие аудиоформатов: рост количества подкастов, аудиоверсий блогов и расширение присутствия брендов в аудиосреде — в том числе на умных колонках. Также в исследовании зафиксирован переход AR из категории «вау-эффекта» в бытовой, привычный инструмент. Сегодня его используют многие платформы в качестве инструмента для примерки товаров, визуализации интерьеров и получения инструкций.
За ИИ — не эмоции, а техническая точность
По словам Head of PR экосистемы Silver Mercury Дарьи Рыночновой, рынок маркетинга движется в сторону более адресного взаимодействия с аудиторией.
«Переход к адресному, эмоционально вовлекающему взаимодействию будет среди трендов и в будущем. ИИ же — при правильной постановке задач и корректных промптах — возьмёт на себя рутину и будет отвечать за техническую точность», — отметила Head of PR экосистемы Silver Mercury Дарья Рыночнова.
Как уточняет эксперт, это позволит маркетологам сосредоточиться на развитии эмпатийного диалога и выстраивании долгосрочного доверия к брендам.
