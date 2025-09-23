ИИ против долгов: почти треть россиян закрыли просрочки с помощью нейросетей
Больше половины россиян предпочитают чат-ботов операторам
Россияне массово предпочитают диалог с нейросетями — каждый второй выбрал чат-бота вместо оператора, выяснили аналитики «Выберу.ру». Более того — почти треть россиян стали чаще возвращать просрочки благодаря бережным напоминаниям от ИИ-ассисентов.
Клиенты меняют живых операторов на ботов
Опрос 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет показал: регулярное использование ИИ-инструментов выросло на 47% по сравнению с прошлым годом. В сфере финансов ИИ закрепился особенно заметно. Более 56% клиентов мобильных приложений и кредитных сервисов признались, что предпочитают вести диалог именно с ботом, а не с оператором.
Для сравнения: год назад этот показатель едва дотягивал до 30%. По оценке «Выберу.ру», до 70% первичных обращений сегодня уже закрываются автоматизированными системами, которые работают быстрее и точнее живых сотрудников колл-центра.
ИИ выигрывает в экологичном общении
Отдельный срез исследования касается долгов. Почти треть россиян, имевших просроченные кредиты, признались, что именно ИИ-помощники помогли им вернуть вовремя закрывать задолженность. Причина в эмоциональном факторе — напоминания о долге не выглядели как давление. Опрошенные признались, что чувствуют себя спокойнее при взаимодействии с нейросетями, чем в диалоге с оператором.
Наибольшее доверие к ИИ-ассистентам фиксируется в Москве и Екатеринбурге. Среди россиян от 18 до 30 лет использование нейросетей стало привычкой: свыше 65% этой аудитории обращаются к ним ежедневно.
Модель поведения меняется
Рост доверия к нейросетям в сервисах — сигнал для бизнеса, что «человеческий оператор» постепенно уходит в прошлое. Финансовые компании и ритейл уже экономят миллиарды на автоматизации, а впереди — полный переход к самообслуживанию, где клиент не будет различать: с ним говорит бот или человек.
Для банков это означает снижение издержек на call-центры и рост качества обслуживания: нейросети быстрее закрывают рутинные запросы и не выгорают.
В торговле — новые форматы персонализации, а в образовании — смещение к гибридным моделям, где роль преподавателя будет сокращаться в пользу цифрового ассистента.
Будущее рынка определит ИИ
Треть россиян уже избавилась от долгов благодаря ненавязчивым напоминаниям ботов. Следующим этапом может стать доверие ИИ в вопросах финансового планирования, кредитования и инвестиций. Для рынка это не просто удобный инструмент, а новая инфраструктура, которая может радикально перекроить баланс сил в финтехе и смежных отраслях.
Фото: damircudic / Getty Images
