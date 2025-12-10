Бизнес-стратег Гарретт Джонстон выступил на Альфа-Конфе 2025

Международный бизнес-стратег Гарретт Джонстон заявил на Альфа-Конфе 2025 в Москве, что искусственный интеллект уже сегодня способен просчитывать бизнес-модели «в миллиард раз лучше любого успешного предпринимателя». По его словам, на этом фоне перед малым бизнесом встаёт вопрос выживания: стандартных подходов и копирования чужих моделей становится недостаточно.

ИИ — конец для «традиционного» предпринимательского таланта

Во время выступления на Альфа-Конфе 2025 стратег Гарретт Джонстон подчеркнул, что способность «просто хорошо зарабатывать деньги» перестаёт быть конкурентным преимуществом. По его словам, «искусственный интеллект может просчитать бизнес-модели в миллиард раз лучше любого успешного предпринимателя».

Пока человек обдумывает одну идею и одну бизнес-модель, алгоритмы успевают смоделировать миллиарды вариантов и выбрать более эффективные.

Эксперт отметил, что последние тысячи лет успешный предприниматель ассоциировался с умением считать деньги, быстро принимать решения и находить выгодные схемы. Теперь этот пласт задач ИИ способен брать на себя. В этой логике предприниматель, который делает ставку только на финансовую смекалку и скорость расчётов, «проигрывает компьютеру на старте».

Главная проблема — высокая смертность малого бизнеса

Джонстон отдельно описал главную, по его словам, системную проблему малого и среднего бизнеса во всём мире — короткий жизненный цикл.

«В среднем в мире малый бизнес живёт 7,5 лет. Собака живёт 11. Человек живёт 80 лет», — отметил стратег Гарретт Джонстон.

По последним прогнозам продолжительность жизни людей может вырасти до 150–200 лет, добавил Гарретт Джонстон. На этом фоне, по словам эксперта, малый бизнес должен стремиться жить сопоставимо дольше — хотя бы десятилетия, а не несколько лет.

Для этого компании нужна сильная концепция, которая позволит не раствориться на рынке и не умереть от конкуренции, копирования, давления технологий и меняющегося спроса.

Большая идея — новое условие для выживания

Джонстон подчёркивает, что в новой реальности малому и среднему бизнесу необходима не просто рабочая бизнес-модель, а базовая «большая идея». Речь идёт о такой концепции продукта, сервиса или модели взаимодействия с человеком, которую невозможно просто алгоритмически воспроизвести или моментально скопировать.

По мнению эксперта, именно в сегменте малого бизнеса рождается до 90% «революционных, меняющих мир идей». Крупные компании, по его словам, часто слишком завязаны на существующую инфраструктуру, инвестиции и контракты и боятся радикальной перезагрузки.

«Малому бизнесу, в отличие от крупного, нечего бояться и нечего терять. Он идёт вперёд в яркое будущее», — подчеркнул бизнес-стратег Гарретт Джонстон.

Человечество на пороге шестого технологического уклада

Джонстон связал происходящее с глобальным переходом от пятого к шестому технологическому укладу. По его словам, пятый уклад, который длился с 1960-х годов, был эпохой, «когда люди создали удивительный мир». Шестой этап — время, когда технологии «создают удивительных людей» и работают на комплексное благополучие человека.

Эксперт описал шестой уклад как эпоху человекоцентричности: ключевыми становятся сервисы и решения, которые улучшают не только финансовое, но и физическое, эмоциональное, ментальное и карьерное состояние человека. В этой системе бизнесу недостаточно просто продавать продукт — он должен вносить вклад в качество жизни и развития клиента.

Предприниматель — новый агент трансформации

В финале выступления Джонстон обозначил, как, по его мнению, должен меняться сам образ предпринимателя.

«Предприниматель — не машина для зарабатывания денег, а машина для трансформации мира вокруг», — подчеркнул стратег Гарретт Джонстон.

По словам эксперта, предприниматели, которые существуют только ради финансового результата, не смогут конкурировать с искусственным интеллектом, умеющим считать и оптимизировать лучше и быстрее. Единственный ресурс, который остаётся у человека — это креативность, страсть, преданность делу и способность придумывать концепции, «где машинам делать нечего».

Контекст

Гарретт Джонстон — международный бизнес-стратег и эксперт по развитию компаний, более 35 лет работающий с малым, средним и крупным бизнесом в разных странах и отраслях. На практике он консультирует от промышленного B2B до потребительского сегмента рынка, уделяя особое внимание стратегическим моделям роста.

Своими оценками роли ИИ и будущего малого бизнеса Джонстон поделился на сцене Альфа-Конфы 2025 в Москве. Эксклюзивную онлайн-трансляцию мероприятия ведёт Russian Business.