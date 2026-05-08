ИИ-сервис Claude массово блокирует аккаунты россиян — эксперты говорят о рисках ограничений и в других нейросетях

Нейросеть Claude начала массово блокировать пользователей из России, сообщил Telegram-канал Baza. Доступ к аккаунтам потеряли сотни разработчиков, предпринимателей и AI-команд, использовавших сервис для работы с кодом. Блокировки могут быть связаны с использованием VPN — официально Claude недоступен в России. Эксперты не исключают, что похожие ограничения могут ввести и другие зарубежные AI-сервисы.

Claude — одна из самых популярных нейросетей у разработчиков в России

Сооснователь онлайн-университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник отметил, что нейросеть Claude компании Anthropic давно стала одним из ключевых инструментов в профессиональной AI-среде.

«Многие используют [Claude] не просто как чат-бот, а как рабочую среду, где накапливается контекст проектов, промпты, архитектура решений, куски кода, аналитические наработки. Поэтому блокировка болезненна не только из-за потери подписки, а из-за потери рабочего слоя, который люди собирали месяцами», — рассказал сооснователь онлайн-университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.

По данным Similarweb, которые привёл сооснователь маркетплейса нейросетей Chad AI Артур Кольцов, Claude занимает второе место по популярности среди российских разработчиков после ChatGPT. В профессиональной среде сервис используют до 20–30% команд разработчиков.

«Инструмент уже стал массовым, поэтому потеря промптов, баз знаний и кода может парализовать проекты сотен компаний», — отметил сооснователь маркетплейса нейросетей Chad AI Артур Кольцов.

Компания-создатель Сlaude усилила проверки пользователей с VPN и нестабильными IP

Эксперты связывают массовые блокировки сразу с несколькими факторами — санкционными ограничениями, антифрод-проверками и использованием VPN.

Сооснователь онлайн-университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник отметил, что для антифрод-системы Anthropic подозрительно выглядит сочетание иностранных аккаунтов, использование VPN, нестабильных IP и высокой активности.

Руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин также связал блокировки с автоматическим скорингом аккаунтов. По его словам, Anthropic анализирует IP-адреса, платёжные данные, признаки обхода региональных ограничений и использование сторонних интеграций.

Эксперты призвали бизнес не выстраивать процессы в одной нейросети

Опрошенные Russian Business эксперты считают, что массовые блокировки стали сигналом для компаний, которые строят критические процессы на зарубежных AI-сервисах.

«Главный вывод для бизнеса: нельзя строить критические процессы на одном зарубежном AI-сервисе, особенно если он официально не доступен в вашей юрисдикции», — отметил сооснователь онлайн-университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.

По его словам, бизнесу стоит использовать сразу несколько нейросетей — например, Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Эксперт также подчеркнул, что все важные данные — промпты, код, базы знаний и сценарии работы AI-агентов — нужно хранить не внутри чатов нейросетей, а в собственной инфраструктуре компании: корпоративных хранилищах, CRM-системах и сервисах для разработки.

«Любая компания, которая сегодня использует зарубежные LLM через публичные API, уже находится в зоне риска и проблема не только в возможных блокировках. Когда запрос отправляется во внешнюю модель, то данные фактически передаются зарубежному разработчику», — заявил директор AI-вертикали Selectel Александр Тугов.

Руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин отметил, что компаниям необходимо изначально строить AI-инфраструктуру так, чтобы её можно было быстро перенести с одной нейросети на другую, и избегать жёсткой привязки к одному API.

«Для зрелого бизнеса AI сегодня — это уже не просто “чат-бот в браузере”, а часть IT-ландшафта, к которой применимы те же требования, что и к другим критичным системам —- резервирование, мониторинг, аудит, управление доступами и план восстановления», — отметил руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

Другие зарубежные нейросети могут ввести такие же ограничения

Зарубежные AI-сервисы для массового пользователя не дают юридических гарантий постоянного доступа даже на платных тарифах, подчеркнул директор AI-вертикали Selectel Александр Тугов.

«Зарубежные AI-провайдеры работают в рамках собственных политик, экспортных ограничений, санкционного регулирования и требований к безопасности. [...] Поэтому бизнесу стоит исходить из прагматичной позиции — доступ к зарубежным моделям может измениться в любой момент», — указал руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

При этом сооснователь Chad AI — маркетплейса нейросетей Артур Кольцов считает, что вероятность массовых блокировок со стороны других сервисов невысока.