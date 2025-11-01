Илон Маск пообещал создать летающий электромобиль Tesla

Во время подкаста у Джо Рогана Илон Маск допустил возможность появления прототипа летающего электромобиля уже в ближайшие месяцы. Глава Tesla отметил: презентация нового Roadster запомнится благодаря технологиям, превосходящим «всё, что раньше видел рынок». Подобные комментарии прозвучали на фоне предстоящего голосования акционеров Tesla по новому пакету вознаграждения для Маска.

Летающий Roadster — уже в конце декабря

В разговоре с Джо Роганом Маск напомнил, что его друг Питер Тиль однажды сетовал на отсутствие в нашем мире летающих машин. На вопрос, рассматривает ли он создание «электролёта», Маск ответил уклончиво, заметив лишь, что «если Питер хочет летающую машину, мы должны иметь возможность купить её». Детали Маск раскрывать отказался, сказав, что «не может провести презентацию до презентации» и что новый продукт «имеет шанс стать самым запоминающимся релизом».

Предприниматель дал понять, что демонстрация может состояться до конца года: по его словам, остаётся «пара месяцев», и команда хочет убедиться, что всё работает. Таким образом, прототип Roadster с «безумными технологиями» может быть представлен уже в декабре 2025 года.

Автомобиль ли это — вот в чём вопрос

Илон Маск подчеркнул, что новый Roadster будет оснащён технологиями, «которые люди даже не видели». Более того, продукт будет настолько необычным, что его «едва ли можно назвать автомобилем». По словам предпринимателя, крутость Roadster нельзя оценить даже всеми автомобилями Джеймса Бонда вместе взятыми.

В ответ на просьбы Рогана раскрыть детали — например, о складных крыльях — Маск ушёл от прямого ответа, но пригласил ведущего взглянуть на прототип до официального релиза. Вероятно, это подтверждает, что работа над проектом находится на финальной стадии, и компания готова демонстрировать результат узкому кругу.

Постинг в соцсетях — дело двух минут

Кроме того, во время беседы обсуждался и вопрос распределения времени между многочисленными проектами Маска: Starlink, SpaceX, Tesla, Boring Company и постоянным постингом в соцсети X. Джо Роган удивился, что предприниматель успевает следить за всем сразу, на что Маск ответил, что его присутствие в сети ограничивается несколькими минутами: он заходит в аккаунт, публикует что‑то и выходит. Иногда он сравнивает такие посты с «броском гранаты» — написал и ушёл, чтобы не отвлекаться на ленту.

Маск также подтвердил, что приобрёл X (ранее Twitter), потому что считал платформу источником опасной «социокультурной болезни»..

Контекст

Первая версия Roadster стала дебютной моделью Tesla, а прототип второго поколения был показан ещё в 2017 году. С тех пор сроки выхода неоднократно переносились, что вызвало претензии со стороны клиентов, в том числе главы OpenAI Сэма Альтмана, который на днях напомнил о своём предзаказе и потребовал возврата депозита.

Заявления Маска о «безумных технологиях» и скорой демонстрации летающего автомобиля подогревают интерес инвесторов накануне 6 ноября, когда акционеры Tesla будут голосовать по новому пакету вознаграждения для CEO. В рамках обсуждаемого плана общая стоимость вознаграждения может достичь $1 трлн, если компания выполнит ряд финансовых и рыночных показателей.





Фото: Andrew Harnik / Getty Images