Илон Маск может покинуть Tesla, если не получит $1 трлн

Как сообщает Business Insider, совет директоров Tesla призывает акционеров одобрить новый компенсационный пакет для Илона Маска на сумму до $1 трлн. Главная причина — возможный уход CEO из компании в случае отказа. Об этом заявила председатель совета Робин Денхолм в письме инвесторам, назвав ситуацию «критическим моментом» для компании.

Илон Маск — ключ к будущему Tesla

Председатель совета директоров Робин Денхолм подчеркнула, что решение напрямую повлияет на будущее автопроизводителя.

«Главный вопрос для акционеров на ежегодном собрании прост — хотите ли вы сохранить Илона в качестве CEO Tesla и мотивировать его сделать Tesla лидером в области автономных решений и искусственного интеллекта?» — озвучила председатель совета директоров Робин Денхольм.

Новый пакет компенсации станет одним из крупнейших в истории — чтобы получить его полностью, Маск должен достичь ряда амбициозных целей, включая выпуск 1 млн роботов Optimus и рост капитализации Tesla до $8,5 трлн к 2035 году.

Этот план заменяет прежнюю схему выплат, отменённую судом штата Делавэр ранее в 2025 году. Голосование по новому предложению состоится на ежегодном собрании акционеров в ноябре.

Критика и угроза ухода

Предложение о компенсации уже вызвало неоднозначную реакцию среди инвесторов. Консалтинговые фирмы ISS и Glass Lewis рекомендовали акционерам проголосовать против, назвав условия чрезмерными. Маск, в ответ, резко раскритиковал их, назвав «корпоративными террористами».

«Я не собираюсь строить армию роботов, чтобы потом меня убрали из компании из-за идиотских рекомендаций этих консультантов», — заявил Маск на прошлой неделе во время отчёта Tesla.

В письме председатель совета директоров Робин Денхолм предупредила, что если компания «не вознаградит Илона должным образом», он может «отказаться от исполнительных функций» и уйти из компании. Это, в свою очередь, «ослабит Tesla как трансформационную силу в области ИИ и робототехники».

Контроль над ИИ — главная цель Маска

По условиям нового соглашения, доля Маска в Tesla увеличится с 13% до почти 29%. В интервью CNBC Робин Денхолм отметила, что для Маска вопрос не столько в деньгах, сколько во влиянии на решения компании.

«Хотя нет ничего плохого в том, чтобы быть просто ещё одной автомобильной компанией, наш Совет считает, что Tesla может быть чем-то большим и что именно Илон Маск поможет реализовать этот потенциал», — сказала Робин Денхолм.

Ранее Маск неоднократно заявлял, что видит будущее Tesla не в производстве автомобилей, а в сфере автономных систем и робототехники. Речь в том числе идет проект гуманоида Optimus и развитие искусственного интеллекта.

Если акционеры не одобрят новый план, аналитики не исключают, что Маск может сосредоточиться на других своих компаниях — xAI, SpaceX и X, а Tesla потерпит репутационный и стратегический удар.





Фото: Chesnot / Getty Images