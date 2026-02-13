Илон Маск объявил о реорганизации xAI и сокращении части сотрудников — стартап разделят на четыре команды
Илон Маск объявил о сокращении штата в ИИ-стартапе xAI
Илон Маск объявил об оптимизации штата в ИИ-стартапа xAI, которая приведёт к увольнению части сотрудников, пишет The Wall Street Journal. В ходе реорганизации компания будет разделена на четыре ключевые команды — одно из направлений выделено специально для ИИ-бота Grok. Ранее об уходе из компании сообщили двое сооснователей проекта, Джимми Ба и Тони Ву.
ИИ-проект Macrohard будет моделировать работу целых компаний
О планах Илон Маск заявил на внутренней встрече с сотрудниками, сообщает The Wall Street Journal. Миллиардер пояснил, что часть специалистов «лучше подходили для ранней стадии» развития компании. По его оценке, новая структура позволит повысить эффективность xAI.
Новую организационную структуру xAI составят четыре блока:
- Первый блок займётся доработкой Grok — чат-бота с генеративным ИИ, встроенного в соцсеть X;
- Второй сосредоточится на ИИ-инструментах для написания и оптимизации кода;
- Третий будет развивать технологии синтеза изображений;
- Четвёртое направление — Macrohard — свяжут с созданием ИИ-систем, способных моделировать работу программных продуктов и целых цифровых экосистем.
По задумке Маска, Macrohard может стать ключевым направлением, поскольку предполагает использование ИИ для воспроизведения работы целых компаний — их цифровой инфраструктуры, процессов и управленческих решений. По концепции это ближе к виртуальной «копии» бизнеса, где алгоритмы моделируют функционирование организации в полном объёме.
xAI отчиталась о 600 млн пользователей и 1 млрд установок
По словам предпринимателя, xAI уже обошла конкурентов в таких областях, как генерация изображений и видео, голосовые интерфейсы и прогнозная аналитика. Особо он выделил инструмент Imagine, вышедший полгода назад: сейчас с его помощью каждый день создаётся около 50 миллионов видеороликов.
Ежемесячная аудитория xAI, уточнил Маск, составляет порядка 600 миллионов человек, а число установок превысило миллиард. В ближайших планах компании — запуск самостоятельного мессенджера X Chat и внедрение платёжного сервиса X Money.
Контекст
Илон Маск запустил xAI в 2023 году, и с тех пор стартап покинула уже половина — 6 из 12 — основателей. Так, например, в феврале 2026-го об уходе объявили Тони Ву и Джимми Ба. По данным источников, причина кроется в нарастающем напряжении внутри команды на фоне интеграции xAI со SpaceX.Сам Илон Маск сегодня занимает первое место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. По данным Forbes Real-Time Billionaires на 13 февраля 2026 года, его состояние составляет $849 млрд.
- Больше половины IT-специалистов столкнулись с трудностями при поиске работы: основная причина — «фильтры» ИИ 66% айтишников столкнулись с трудностями при поиске работы 12 февраля 2026, 16:15
- CEO «Нетмонет» Игорь Феркалюк покидает пост после пяти лет работы — в компании сменится руководство Игорь Феркалюк покидает пост управляющего директора Нетмонет 12 февраля 2026, 13:15
- Сварщики обогнали IT по уровню доходов в России: в январе 2026 года средняя зарплата достигла 267 тыс. ₽ Сварщик — самая высокооплачиваемая профессия января 2026-го 11 февраля 2026, 18:00
- Сразу двое соучредителей xAI Илона Маска подали в отставку: за три года ИИ-стартап лишился 6 из 12 основателей xAI Илона Маска покинули ещё два соучредителя в 2026 году 11 февраля 2026, 15:05