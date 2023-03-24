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«Почта России» запустила онлайн-сервис для создания индивидуальных открыток

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Почта России» запустила онлайн-сервис для создания индивидуальных открыток. На ней можно разместить желаемое изображение, подпись с ограниченным количеством знаков и отправить адресату с присвоенным трек-номером.

«Почта России» запустила онлайн-сервис для создания индивидуальных открыток

О запуске сервиса рассказали в пресс-службе «Почты России».

Открытки изготавливаются из плотного мелованного картона. На них можно разместить изображение в форматах jpg или png размером не более 15 Мб. Также можно добавить подпись длиной не более 198 знаков.

Открытку можно отправить в любой почтовый ящик в России, указано на сайте сервиса. Открытки по желанию отправителя упаковываются в конверт или отправляются без него. Каждой открытке присваивается трек-номер для отслеживания передвижения посылки.

Запуск сервиса «Почта России» приурочила к Дню Открытки, который отмечается 25 марта.

Фото на обложке: Protasov AN / Shutterstock

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