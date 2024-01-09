Минэкономики предложило разрешить привлекать в инвестиционные товарищества физических лиц

Минэкономразвития предложило наделить правом участия в инвестиционных товариществах физических лиц, индивидуальных предпринимателей, инвестиционные фонды и управляющих товарищей (участники с управленческими функциями). Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в закон «Об инвестиционном товариществе» и законодательство о нотариате.
Текущее законодательство разрешает участвовать в инвестиционных товариществах только компаниям и в некоторых случаях некоммерческим организациям. Изначально, в 2011 году, физлица тоже допускались к участию, но уже с 2014 года это стало запрещено.
Физлица должны будут иметь статус квалифицированного инвестора (присваивается в зависимости от размера имущества (владельцы активов на сумму от 6 млн рублей), образования, опыта на рынке ценных бумаг).
В Минэкономразвития рассчитывают, что реализация законопроекта позволит расширить число участников инвестиционных товариществ; сделает удобнее коллективные инвестиции в венчурные проекты и другие инвестфонды, структурированные в форме инвестиционных товариществ; укрепит доверие инвестсообщества к российской правовой системе.
Также, по данным РБК, изменения должны компенсировать резкое падение рынка прямых и венчурных инвестиций. После начала военной спецоперации на Украине венчурный рынок России обновил антирекорд как минимум с 2016 года — в первом полугодии 2022 года он сократился в два раза.
Закон об инвестиционном товариществе был принят в России в 2011 году, он вводит понятие совместная инвестиционная деятельность. Такая форма создавалась в том числе для развития в стране прямого и венчурного финансирования.
Ожидается, что поправки будут опубликованы в ближайшее время на портале правовых актов и начнут действовать во второй половине года.
Фото на обложке: Unsplash
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