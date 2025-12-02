Instagram* выходит в офлайн — с 2026 года глава соцсети Адам Моссери возвращает сотрудников на пятидневку в офис
Глава Instagram* вводит обязательный офлайн-формат работы
Фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images
Адам Моссери обязал большинство сотрудников в США перейти на работу из офиса пять дней в неделю со следующего года, пишет Business Insider. Это решение стало частью плана по повышению креативности и скорости командной работы. Помимо возврата в офис, Instagram* сократит число встреч и ускорит процесс принятия решений.
Офис делает работу команд эффективнее
Руководитель Instagram* Адам Моссери распорядился, чтобы большая часть сотрудников в США вернулась к работе из офиса пять дней в неделю. Это произойдёт с 2 февраля 2026 года.
Моссери подчёркивает, что работа в офисе помогает командам эффективнее взаимодействовать и быть более креативными. Он заявил, что ощущал это ещё до пандемии и видит сегодня, когда приходит в нью-йоркский офис, где офлайн-культура сильно прокачана.
Удаленная работа допустима, но только в исключительных случаях
Новые правила распространяются на сотрудников, которые работают в американских офисах и имеют закреплённые рабочие места. При этом Моссери допускает редкую удалённую работу — например, когда работнику нужно остаться дома по личным причинам.
В Нью-Йорке переход на полный график могут отложить из-за нехватки рабочих мест. Часть сотрудников может перевестись в офис в Сан-Франциско.
Меньше встреч, больше реальных продуктов
Моссери объявил и другие изменения. Повторяющиеся встречи будут автоматически отменяться каждые шесть месяцев — они вернутся только в том случае, если будут действительно необходимы. Сотрудникам рекомендовано отказываться от встреч, которые мешают глубокой и сосредоточенной работе без отвлечений.
Моссери также требует больше прототипов и меньше презентаций: продуктовые обсуждения должны основываться на рабочих версиях функций, а документы — быть не длиннее трёх страниц. Он подчёркивает, что команда должна тратить время на создание продуктов, а не на подготовку к встречам.
2026 будет непростым, но продуктивным для Instagram*
Моссери вводит процесс обсуждений, которые помогают быстрее принимать решения. Он планирует участвовать в таких встречах каждую неделю либо делегировать решение директору. Ключевая цель — чтобы открытые вопросы не зависали дольше нескольких дней.
В завершение Моссери написал, что 2026 год будет непростым, как и 2025-й, но выразил уверенность в планах компании и отметил важность изменений для будущего Instagram*.
«Я в восторге от нашего импульса и наших планов на следующий год» — заявил глава Instagram* Адам Моссери.
Контекст
В этом году Amazon попросил многих сотрудников вернуться в офис на пятидневный график. Другие бигтехи, такие как Apple и Microsoft, обычно требуют, чтобы сотрудники были в офисе не менее трех дней в неделю.
*Соцсеть Instagram запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
