iPhone 17, автомобили и другие новинки: Wildberries открыл пользователям доступ к предзаказу
Купить на Wildberries iPhone 17 можно по предзаказу
Wildberries запускает функцию предзаказа товаров. Пользователи смогут оформить покупку ещё до официального выхода новинки и получить её раньше других. Первым громким релизом, доступным на маркетплейсе, станет iPhone 17 и другие устройства Apple.
Новый сценарий покупок
У карточек товаров появится отдельная плашка «Предзаказ». При добавлении в корзину клиент сразу увидит срок фактической доставки. Фокус — на вещах с высоким спросом: смартфоны, книжные бестселлеры и даже автомобили.
«Мы старались добавить новую функцию так, чтобы для любого пользователя это было максимально понятно, удобно и не требовало большого количества дополнительных действий», — отметила основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким на ВЭФ.
По словам Ким, предзаказ — это не просто новая кнопка, а способ улучшить общий клиентский опыт.
Первая новинка в списке
Запуск предзаказов Wildberries начнёт с главного технологического события года — выхода iPhone 17. Для маркетплейса это стратегический выбор: именно вокруг новых айфонов традиционно формируется ажиотаж, очереди в магазинах и первые ночные продажи. Теперь же клиенты смогут заранее «застолбить» устройство и быть уверенными, что получат его в числе первых.
Вслед за iPhone 17 на платформе появятся и другие продукты Apple — от аксессуаров до новых моделей iPad и MacBook. Сама компания представит новинки 9 сентября на традиционной презентации в Купертино.
Рынок в движении
Запуск предзаказов фактически превращает маркетплейс в витрину для релизов. Если раньше пользователи ждали старта продаж в магазинах или следили за датой выхода на сайтах брендов, то теперь они могут зарезервировать товар заранее и без риска остаться в пролёте. Для фанатов это экономия времени, для брендов — способ сразу увидеть реальный спрос и планировать поставки.
Для самого Wildberries это инструмент удержания. Когда клиент понимает, что здесь можно первыми оформить iPhone или редкую книгу, он будет возвращаться снова. Маркетплейс становится не просто «супермаркетом всего», а точкой входа в культуру релизов, где скорость и доступ важнее скидок. В нишах с ажиотажным спросом это может стать решающим фактором в конкуренции с другими площадками.
Контекст
Предзаказ открывает новые возможности не только для глобальных компаний, вроде Apple, но и для локальных производителей и авторов. Издательства смогут запускать продажи книг ещё до выхода тиража, проверяя реальный интерес читателей и снижая риски невостребованного выпуска. Автопроизводители — тестировать спрос на новые модели и собирать первые заказы ещё до официальной премьеры.
Для молодых брендов это особенно критично: вместо того чтобы «выстреливать» в пустоту, они получают инструмент раннего спроса. Покупатель голосует рублём ещё до появления товара на складе, а производитель получает сигнал — стоит ли масштабировать проект
