Глава Nvidia призвал применять ИИ во всех задачах

На внутренней встрече Nvidia гендиректор Дженсен Хуанг резко высказался о менеджерах, которые призывают подчинённых реже пользоваться ИИ. Он подчеркнул, что компания должна автоматизировать любую задачу, которую возможно выполнять с помощью ИИ. При этом Хуанг заверил сотрудников, что массовых сокращений в связи с внедрением технологий им опасаться не стоит.

Глава Nvidia считает, что не использовать ИИ — «безумно»

По словам Хуанга, он удивлён сообщениями о том, что некоторые руководители внутри Nvidia просят сотрудников уменьшить использование ИИ. Он назвал такой подход «безумным» и заявил, что полностью поддерживает максимальную интеграцию технологий во все рабочие процессы.

Глава компании отметил, что каждая задача, которая может быть выполнена с помощью искусственного интеллекта, должна быть автоматизирована. Он добавил, что сотрудники не останутся без работы, так как объём задач только растёт вместе с масштабированием бизнеса.

Хуанг призывает сотрудников улучшать ИИ-технологии

Хуанг подчеркнул, что инженеры Nvidia активно используют ИИ-инструменты, включая Cursor (ИИ-ассистент для программирования). Он заявил, что если ИИ пока не справляется с конкретной задачей, его нужно продолжать применять до тех пор, пока он не справится.

Гендиректор призвал сотрудников участвовать в улучшении технологий и отметил, что Nvidia обладает необходимыми ресурсами, чтобы делать ИИ-решения лучше. Компания на протяжении последних лет активно развивает собственные программные платформы для автоматизации рабочих процессов.

Nvidia не хватает 10 тысяч сотрудников

На фоне разговоров о рисках сокращений из-за искусственного интеллекта Хуанг заявил, что у техкомпаний аналогичного масштаба происходят увольнения, но Nvidia продолжает активно нанимать. По его словам, только за последний квартал компания приняла на работу «несколько тысяч» специалистов, что даже усложнило ситуацию с парковками у офисов.

Он добавил, что компании всё ещё не хватает примерно 10 тысяч сотрудников. За год Nvidia увеличила штат с 29,6 тысячи до 36 тысяч сотрудников.

Контекст

Хуанг сообщил, что Nvidia недавно переехала в новые офисы в Тайбэе и Шанхае и строит два дополнительных кампуса в США.

Сейчас Nvidia является самой дорогой компанией в мире с капитализацией более $4 трлн. Последний отчёт показал квартальную выручку $57,01 млрд — рост на 62% по сравнению с прошлым годом.