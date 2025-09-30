OpenAI Сэма Альтмана заработала $4,3 млрд за полгода

OpenAI увеличила выручку на 16% и заработала $4,3 млрд в первом полугодии 2025 года, сообщает The Information. Ранее сообщалось, что компания вышла на новый рубеж: регулярная годовая выручка превысила $10 млрд. Но вместе с ростом доходов продолжаются крупные траты — $6,7 млрд на исследования ChatGPT и $2,5 млрд денежного оттока за полугодие.

Рекордные доходы для молодой компании

Согласно отчёту, выручка OpenAI за первые шесть месяцев 2025 года составила $4,3 млрд, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Отдельно компания зафиксировала рост регулярной выручки. По данным CNBC, подписки и корпоративные контракты принесли свыше $10 млрд в годовом выражении. Для компании, которая запустила ChatGPT менее чем 2,5 года назад, это исторический результат.

Отток считается умеренным

Рост доходов сопровождается масштабными расходами. В первом полугодии затраты на исследования и разработки ChatGPT достигли $6,7 млрд, пишет Reuters. Денежный отток составил $2,5 млрд — показатель высокий, но относительно стабильный, почти на уровне прошлого года, когда убыток компании составил около $5 млрд.

В финансовом отчет компании также сообщается, что руководство рассчитывает довести годовую выручку до $13 млрд к концу года и уложиться в целевой показатель «сжигания» средств в $8,5 млрд.

ChatGPT остается драйвером роста OpenAI

Несмотря на то что расходы на исследования и разработку в первом полугодии достигли $6,7 млрд, именно ChatGPT обеспечивает OpenAI регулярный поток выручки и формирует основу для дальнейшего роста.

В марте сама компания заявляла, что ее число ежемесячных активных пользователей превысило 500 млн, а количество платных корпоративных подписчиков достигло 3 млн. По данным источников Reuters, еженедельная аудитория сервиса уже выросла до 700 млн.

Мобильное приложение ChatGPT — лидер рынка

По данным TechCrunch, мобильное приложение ChatGPT с момента запуска в мае 2023 года принесло OpenAI $2 млрд — в среднем $2,91 с каждой установки. Основной рост пришёлся на 2025 год: за первые семь месяцев доход составил $1,35 млрд, что на 673% выше аналогичного периода 2024 года.

Сервис по сбору аналитики Appfigures оценивает ежемесячный доход приложения ChatGPT в $193 млн. Для сравнения: Grok от xAI генерирует $3,6 млн, что составляет лишь 1,9% от показателей ChatGPT. Совокупные доходы конкурентов Claude, Copilot и Grok примерно в 30 раз ниже.

Средняя выручка с одной установки у ChatGPT превышает $2,9 против $0,75 у Grok и $0,28 у Copilot. Общее количество установок ChatGPT достигло 690 млн, тогда как у Grok — 39,5 млн. Ключевыми рынками стали США (38% выручки) и Германия (5,3%), а по числу скачиваний лидирует Индия (13,7%), где преобладают пользователи бесплатного тарифа.

Контекст

OpenAI завершила 2024 год с оценкой рыночной капитализации свыше $320 млрд и целевым ориентиром в $125 млрд выручки к 2029 году. В августе Reuters сообщал, что компания обсуждает продажу акций сотрудников при оценке около $500 млрд, что почти вдвое выше предыдущего раунда.

Параллельно OpenAI готовит корпоративную реструктуризацию, чтобы отказаться от модели ограниченной прибыли и подготовиться к IPO. Финансовый директор Сара Фрайар заявила, что выход на биржу состоится только тогда, когда компания и рынок будут к этому готовы.

Фото: Tom Williams / Contributor / Getty Images