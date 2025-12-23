ИП в России в 2025-м: наибольший рост зафиксирован в IT

Число индивидуальных предпринимателей в России за год увеличилось на 3%. По данным СберАналитики, самым быстрорастущим направлением стали информационные технологии. В IT число ИП в 2025 году выросло на 12% — это максимальный показатель среди всех отраслей.

Самая популярная сфера у ИП — торговля

Самой распространённой сферой среди индивидуальных предпринимателей по-прежнему остаётся торговля. В этой отрасли работают 40% всех ИП. При этом розничная торговля доминирует: число розничных предпринимателей в восемь раз превышает количество оптовиков.

Следующими по распространённости направлениями стали транспортировка и хранение (13%) и строительство (8%).

IT, культура, строительство — отрасли с наивысшими темпами роста

Информационные технологии стали лидером по темпам роста: с января по ноябрь 2025 года число IT-предпринимателей увеличилось на 12%.

В пятёрку отраслей с самой высокой динамикой также вошли научная и техническая деятельность (+10%), культура, спорт и развлечения (+9%), строительство (+9%) и операции с недвижимостью (+8%).

Портрет предпринимателя смещается к возрасту 35–54 лет

Возраст предпринимателей за год почти не изменился. Почти две трети всех ИП — 63% — приходятся на людей в возрасте от 35 до 54 лет.

Доля предпринимателей старше 45 лет за 2025 год выросла на 1,9 процентного пункта, что говорит о постепенном увеличении присутствия более возрастных групп в бизнесе.

Доля женщин в структуре индивидуального предпринимательства достигла 43%. За год общее число женщин-предпринимательниц увеличилось на 3%.

Предпринимательство концентрируется в 10 регионах России

37% всех индивидуальных предпринимателей в России сосредоточены в десяти регионах. В их число входят Краснодарский край, Московская и Ростовская области, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Камчатский край, Республика Алтай, Москва, Магаданская и Калининградская области.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге предприниматели чаще работают в сфере услуг — доля таких ИП здесь выше среднероссийской на 4,6 процентного пункта.

Контекст

В 2025 году в России зарегистрировали 874 тыс. новых предпринимателей, при этом число открытий бизнеса превысило количество закрытий на 28%. По данным аналитики Точка Банка, по итогам года общее число действующих компаний достигло 8 млн.

За тот же период деятельность прекратили 778 тыс. предпринимателей. В большинстве случаев решение о закрытии принимали сами владельцы бизнеса — на их инициативу пришлось 89% таких случаев.