ФРИИ и Минцифры начали новый набор в акселератор «Спринт»

Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры РФ открыли новый набор в акселератор для российских IT-стартапов «Спринт». К участию в программе ждут проекты, готовые к запуску продаж.
О старте набора в акселератор «Спринт» RB рассказали в пресс-службе проекта.
В акселерационной программе ждут российские IT-компании, создающие продукты для российского рынка. Основным требованием к кандидатам является готовность проекта к запуску продаж.
«Требований к объему выручки и срокам существования юридического лица нет. При этом лучших результатов, по статистике, добиваются команды, которые уже совершили первые продажи и получили обратную связь от своих клиентов», – отметили в акселераторе.
Акселерационная программа начнется в сентябре и продлится три месяца. Эксперты помогут стартапам доработать их решения, выстроить продажи и найти новые клиентские сегменты. Заявки принимаются до 15 июня на сайте проекта.
Текущий набор в «Спринт» – пятый по счету. В 2021 году программу прошли 124 компании. 165 участников акселератора привлекли свыше 14 тысяч новых клиентов и получили дополнительную выручку более 235 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Спринта».
Фото на обложке: акселератор "Спринт"
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