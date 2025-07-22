Из-за «ситуации на рынке»: на «АвтоВАЗе» снова заговорили о четырёхдневке — впервые с 2022 года

С осени «АвтоВАЗ» может перевести производство на четырёхдневный график — такое решение рассматривается впервые с 2022 года. В компании объясняют это «ситуацией на рынке»: ключевая ставка остаётся высокой, автокредиты почти недоступны, а на склады дилеров завезено сотни тысяч иномарок. Чтобы избавиться от излишков, иностранные бренды массово демпингуют, и Lada попадает под прямой ценовой удар.

Четырёхдневка с 29 сентября — но решение пока не финальное

Новые правила работы могут вступить в силу с 29 сентября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Но окончательное решение примут позже — после оценки макроэкономики и спроса. Среди факторов — доступность кредитования, потребительская активность и темпы восстановления рынка.

В компании сообщили, что рынок перегрет импортом: в Россию поставлено значительное количество машин иностранного производства, в основном в 2024 году. Чтобы освободить склады (на которых, по их оценке, около 400 тысяч авто), бренды вынуждены скидывать цены. Это, вместе с дорогим кредитом, влияет на планы завода.

Это уже не про детали, это про спрос

Предыдущая четырёхдневка у «АвтоВАЗа» случилась в 2022 году — тогда предприятие временно перешло на укороченный режим из-за дефицита поставок. Но нынешняя ситуация — другая. Сейчас комплектующие есть, а покупателей становится меньше. По словам президента компании Максима Соколова, в 2025 году производственный план может сократиться на 30–40% — в том числе из-за падения рынка.

«АвтоВАЗ» режет планы и готовит корректировку

У «АвтоВАЗа» два крупных завода: в Тольятти и Ижевске. Их суммарная проектная мощность — свыше 750 тысяч автомобилей в год. В 2024-м компания выпустила 525 525 машин под брендом Lada, увеличив производство почти на 40%. Но в середине 2025 года концерн уже публично признал, что будет сокращать выпуск, а в июне допустил повышение цен на фоне инфляции и роста себестоимости.

Вице-премьер Денис Мантуров ранее говорил, что корректировка планов на 2025 год — это вынужденная мера. Спрос снизился, а рынок перегружен внешними поставками, на которые производитель не может повлиять напрямую.

Контекст

«АвтоВАЗ» не впервые уходит в четырёхдневку, но сейчас причина — не логистика, а экономика. Пока склад забит иномарками с уценкой, а автокредит — роскошь, Lada вынуждена замедлиться. Производственная пауза — это адаптация под новые правила игры.