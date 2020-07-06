Издательства прекратили сотрудничество с «Республикой»

Книжная сеть «Республика» предложила партнерам-поставщикам дисконтировать большую часть долга, чтобы избежать банкротства. Издательские группы «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер» уже приостановили поставки книг. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Республика» задолжала 150 млн рублей «Эксмо» и 50 млн рублей «АСТ». Также у ритейлера есть долг перед издательским домом «Альпина Паблишер», размер которого не уточняется.

«Республика», как и многие другие розничные магазины, понесла убытки из-за пандемии коронавируса. Теперь сеть пытается избежать банкротства с помощью удешевления своих долгов. Однако такой способ нетипичен, чаще магазины просят об отсрочке платежа или дополнительных скидочных акциях, рассказал гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

«"Республика" поставила ультиматум — дисконтирование долга на 70%»,— сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

«Коммерсантъ» также пишет, что к «Республике» предъявлены два иска: на 36 млн рублей от производителя фотокамер Fujifilm и на 19,4 млн рублей от дистрибутора книг и канцелярии «Белония М».

Помимо скидок от партнеров, «Республика» ищет другие способы снизить понесенный ущерб от простоя и падения выручки. Так компания решила закрыть часть магазинов, а оставшиеся превратить в «концепт-сторы» с кофейнями. Ведутся переговоры с инвестором, который может покрыть часть долгов ритейлера, рассказал собеседник «Коммерсанта».

Фото: SvetlanaKokorina / Shutterstock