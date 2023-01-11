Пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, VK инвестирует в студии видеоигр: главное 11 января

Карина Пардаева
Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших из РФ IT-специалистов, наследственный конфликт Natura Siberica возможно завершен, VK планирует вложить 300 млн рублей в российские студии видеоигр и другие события 11 января.
Пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, VK инвестирует в студии видеоигр: главное 11 январяКарина Пардаева
Россия
- Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возвращению уехавших из РФ IT-специалистов. В предложениях — гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве «наказания» — повышение НДФЛ.
Бизнес
- Трое детей основателя косметической компании Natura Siberica Андрея Трубникова – Дмитрий и Екатерина от первого брака и Елизавета от второго – получили по 20% в каждом из трех юридических лиц группы – ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет».
- Кнопочные телефоны отечественных брендов обошли китайские по продажам на российском рынке. Российские бренды занимают основную часть рынка кнопочных мобильников – около 60% в денежном выражении и 71% в штуках против 58 и 64% годом ранее.
- Производитель молока «Свитлогорье» добился регистрации бренда, под которым собирается ввозить сыр из Италии. Сделать это легальным путем невозможно из-за действующих контрсанкций.
Телеком
- В 2023 году VK планирует вложить примерно 300 млн рублей в российские студии видеоигр и запустить в вузах учебные программы для подготовки профильных кадров.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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