Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших из РФ IT-специалистов, наследственный конфликт Natura Siberica возможно завершен, VK планирует вложить 300 млн рублей в российские студии видеоигр и другие события 11 января.

Пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, VK инвестирует в студии видеоигр: главное 11 января