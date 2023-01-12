Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов, в 2022-м объем вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57%, «Сбер» разработал собственный софт для установки банковского приложения на iPhone и другие события 12 января — в дайджесте RB.RU.

Софт «Сбера», новая компания «Ростелекома», снижение инвестиций в IT-компании: главное 12 января