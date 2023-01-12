Софт «Сбера», новая компания «Ростелекома», снижение инвестиций в IT-компании: главное 12 января

Карина Пардаева
Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов, в 2022-м объем вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57%, «Сбер» разработал собственный софт для установки банковского приложения на iPhone и другие события 12 января — в дайджесте RB.RU.
Софт «Сбера», новая компания «Ростелекома», снижение инвестиций в IT-компании: главное 12 январяКарина Пардаева
Россия
- Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов. Это должно поддержать венчурный рынок.
Финансы
- Защитники прав потребителей предложили запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного способа оплаты, потому что кредитные организации продолжают навязывать их клиентам.
Бизнес
- В 2022 году объем вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57% год к году. Число инвестиционных сделок сократилось на 56% до 128.
- Операторам связи удалось наладить поставки телеком-оборудования. Некоторые компании начали сдавать его в аренду с возможностью последующего выкупа.
Технологии
- «Сбер» разработал собственный софт для установки банковского приложения на iPhone. Банк устанавливает не «Сбербанк онлайн», а его клон – «СБОЛ», который дважды был заблокирован в App Store.
- В структуре «Ростелекома» появилась новая компания — «Тдада». Она будет развивать технологии хранения и обработки данных. Подобные разработки от ушедших из России SAP и Oracle используют консалтинговые компании.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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