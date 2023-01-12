Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Софт «Сбера», новая компания «Ростелекома», снижение инвестиций в IT-компании: главное 12 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов, в 2022-м объем вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57%, «Сбер» разработал собственный софт для установки банковского приложения на iPhone и другие события 12 января — в дайджесте RB.RU.

Софт «Сбера», новая компания «Ростелекома», снижение инвестиций в IT-компании: главное 12 января

Россия

  • Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов. Это должно поддержать венчурный рынок.

Финансы

  • Защитники прав потребителей предложили запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного способа оплаты, потому что кредитные организации продолжают навязывать их клиентам.

Бизнес

  •  В 2022 году объем вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57% год к году. Число инвестиционных сделок сократилось на 56% до 128.
  • Операторам связи удалось наладить поставки телеком-оборудования. Некоторые компании начали сдавать его в аренду с возможностью последующего выкупа.

Технологии

  • «Сбер» разработал собственный софт для установки банковского приложения на iPhone. Банк устанавливает не «Сбербанк онлайн», а его клон – «СБОЛ», который дважды был заблокирован в App Store.
  • В структуре «Ростелекома» появилась новая компания — «Тдада». Она будет развивать технологии хранения и обработки данных. Подобные разработки от ушедших из России SAP и Oracle используют консалтинговые компании.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банк России с 13 января возобновит операции с иностранной валютой
  2. 2 Пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, VK инвестирует в студии видеоигр: главное 11 января
  3. 3 Инвестиционные итоги — 2022: что произошло в прошлом году? Ключевые события
  4. 4 Что делать с деньгами в 2023 году
  5. 5 «Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году
Финам
Что делать с деньгами в 2023 году
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ