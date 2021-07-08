Juul выкупил номер журнала о здоровье, чтобы разместить статьи о пользе своих электронных сигарет

Бренд Juul, известный по своей агрессивной кампании популяризации вейпинга, выкупил месячный номер американского журнала о здоровье, чтобы разместить в нем статьи о пользе своих электронных сигарет. Juul хочет убедить в этом регулирующие органы, чтобы им и дальше позволили продавать сигареты в США.
За размещение одиннадцати статей в номере май-июнь 2021 журнала о здоровье American Journal of Health Behavior Juul заплатила $51 тысячу, пишет The New York Times. Плюс компенсировала стоимость платной подписки на $6,5 тысяч. После этого часть редакции журнала подала заявление на увольнение.
Авторы большинства статей с исследованиями о том, что сигареты Juul действительно помогают бросить курить – действующие или бывшие сотрудники Juul, пятеро редакторов – специалисты аффилированной с Juul медицинской компании.
Juul таким нетривиальным способом намерена убедить управление по контролю за продуктами и лекарствами в США в том, что их электронные сигареты действительно помогают бросить курить. В статьях, в частности, говорится, что 22% участников исследования Juul начали чередовать курение обычных и электронных сигарет.
Последние финансовые показатели Juul не самые лучшие – продажи упали на $500 млн к году, а в начале 2020-ого часть вложенных в Juul средств списал производитель сигарет Marlboro – компания Altria, тем самым снизив капитализацию компании втрое – с $38 до $12 млрд.
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