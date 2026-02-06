Гуманоидные роботы займут до 10% рынка в России к 2029 году

Рынок антропоморфных роботов растёт со среднегодовым темпом 44%, а в ближайшие пять лет стоимость таких машин может снизиться вдвое, выяснили аналитики Ассоциации «Индустриальные инновации». На этом фоне российские компании ускоряют развитие промышленной робототехники и формируют заказы под будущее внедрение гуманоидов.

Ключевые заказчики гуманоидов — машиностроение и промышленность

Аналитики Ассоциации «Индустриальные инновации», в которую входят Газпром нефть, Газпромбанк и Севергрупп, проанализировали мировой и российский рынок человекоподобных роботов.

По данным исследования, к началу 2026 года в ряде стран антропоморфные роботы уже используются в коммерческих проектах, а не только в пилотных и экспериментальных форматах. В горизонте пяти лет ожидается двукратное снижение стоимости таких машин.

Чтобы технологии гуманоидных роботов начали массово применяться в России, нужен устойчивый спрос со стороны крупной промышленности. В исследовании отмечают, что ключевую роль здесь играют:

энергетические компании;

металлургия;

машиностроение;

химическое и обрабатывающее производство.

При этом основное внимание в разработке роботов предлагается сосредоточить на трёх направлениях:

сенсоры;

редукторы;

приводы.

Гуманоиды могут занять до 10% складских роботов в России

Исследование показало различия в структуре применения роботов в России и развитых странах. Совпадения наблюдаются в химической промышленности и производстве металлоизделий, тогда как мебельная и ремонтная отрасли в России остаются слабо роботизированными.

До появления экономически успешных кейсов гуманоидов инвестиции российских компаний в первую очередь направляются на традиционных промышленных роботов. Совокупный объём этого рынка в России достиг 87 млрд рублей. За год производство таких роботов выросло в 4,5 раза, а общий парк техники увеличился до 20 тыс. единиц.

Руководитель программы перспективного развития ИТ-кластера «Газпром нефти» Илья Одноколов отметил, что примерно через три года около 10% роботов на складах с высокой вероятностью будут гуманоидного типа.

Контекст

Участники исследования сходятся в том, что промышленность становится драйвером роботизации в России: объём задач растёт, а автоматизация помогает компаниям повышать производительность труда. В «Газпром нефти» отмечают, что роботы уже используются как часть бизнес-процессов, а в ближайшие три года гуманоидные решения могут занять до 10% складских операций.

Представители бизнеса и банковского сектора рассматривают гуманоидную робототехнику как долгосрочное направление. В исследовании подчёркивается, что массовое внедрение возможно по мере снижения стоимости роботов, появления успешных проектов и при поддержке государства — через субсидии, льготный лизинг и финансирование программ роботизации до 2030 года.

Кадровая база для отрасли в России уже формируется — в 2026 году студенты впервые начали обучаться робототехнике на отечественных антропоморфных роботах. В учебный процесс интегрированы робот Арди, робототехнические комплексы Промобот и шагающий робот Айдол. По планам правительства, к 2030 году Россия намерена войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации.