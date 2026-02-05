Вузы начнут обучать робототехнике на российских роботах



Российские студенты впервые смогут обучиться робототехнике на отечественных антропоморфных роботах, сообщает Новая Технологическая Коалиция. Пилотные программы уже запущены в Пермском политехе и Нижегородском государственном техническом университете с участием компаний Промобот, Айдол и Дабл Ю Экспо. К 2030 году Россия планирует войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации.

Студентов обучат человеко-машинному взаимодействию

Программу обучения разработали участники Новой технологической коалиции совместно с российскими вузами. В образовательный процесс интегрированы несколько типов отечественных решений: антропоморфный робот Арди, робототехнические комплексы Промобот и шагающий антропоморфный робот Айдол.

Комплексы предназначены для подготовки специалистов в области промышленной робототехники, человеко-машинного взаимодействия и мобильных робототехнических систем. В рамках курсов студенты также работают с задачами динамической стабилизации и ходьбы.

В Перми студенты работают с антропоморфным роботом Арди

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) на кафедре автоматики и телемеханики студенты уже работают с антропоморфным роботом Арди. С его помощью они изучают робототехнику, мехатронику и компьютерное зрение с применением нейросетей.

Для учебного комплекса разработаны методические материалы базового и продвинутого уровней, а также SDK*Набор инструментов для разработки программного обеспечения с доступом к управлению роботом на уровне операционной системы ROS2. Студенты программируют движения, речь, жесты и мимику, создавая сценарии от навигации до человеко-машинного взаимодействия. Робот также используется для навигации и участия в мероприятиях университета.

Обучение на российских роботах поможет студентам быстрее адаптироваться к задачам

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева в обучение внедрён коллаборативный робот-манипулятор Промобот М13. С его помощью студенты осваивают программирование роботизированных рук, кинематику и основы автоматизации современных производств.

Генеральный директор компании Промобот Максим Чугунов отметил, что для достижения цели по вхождению России в топ-25 стран по уровню роботизации потребуется увеличить подготовку специалистов. По его словам, обучение на отечественном оборудовании позволяет студентам быстрее адаптироваться к промышленным задачам.

С помощью робота Айдол студенты изучат биомеханику и балансировку

Отдельным направлением программы станет анализ антропоморфного шагающего робота Айдол. Также с его помощью студенты смогут изучить биомеханику, балансировку и мобильную робототехнику.

Студенты смогут работать как с полноразмерным роботом, так и с облегчённой версией Айдол Desktop. В рамках обучения предусмотрено изучение встроенных LLM-моделей*Вид программы искусственного интеллекта, которая может распознавать и генерировать текст и практическая работа с ИИ, интегрированным в роботов.

«Студенты российских вузов смогут изучать передовые отечественные решения вроде Айдола, где уже сегодня 77% компонентов производятся в России, а при серийном выпуске локализация достигнет 93%», — отметил Владимир Витухин, генеральный директор Айдол.

Контекст

В ноябре 2025 года НИУ ВШЭ объявила о запуске института для разработки человекоподобных роботов. Проект ориентирован на создание антропоморфных машин для логистики и промышленности, а также на вовлечение студентов в прикладные исследования в сфере робототехники.

ВШЭ рассматривает новое направление как часть долгосрочной стратегии по развитию инженерных и ИИ-компетенций и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей.