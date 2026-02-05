Вузы переходят на отечественные платформы: теперь обучение робототехнике — на российских антропоморфных роботах
Вузы начнут обучать робототехнике на российских роботах
Российские студенты впервые смогут обучиться робототехнике на отечественных антропоморфных роботах, сообщает Новая Технологическая Коалиция. Пилотные программы уже запущены в Пермском политехе и Нижегородском государственном техническом университете с участием компаний Промобот, Айдол и Дабл Ю Экспо. К 2030 году Россия планирует войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации.
Студентов обучат человеко-машинному взаимодействию
Программу обучения разработали участники Новой технологической коалиции совместно с российскими вузами. В образовательный процесс интегрированы несколько типов отечественных решений: антропоморфный робот Арди, робототехнические комплексы Промобот и шагающий антропоморфный робот Айдол.
Комплексы предназначены для подготовки специалистов в области промышленной робототехники, человеко-машинного взаимодействия и мобильных робототехнических систем. В рамках курсов студенты также работают с задачами динамической стабилизации и ходьбы.
В Перми студенты работают с антропоморфным роботом Арди
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) на кафедре автоматики и телемеханики студенты уже работают с антропоморфным роботом Арди. С его помощью они изучают робототехнику, мехатронику и компьютерное зрение с применением нейросетей.
Для учебного комплекса разработаны методические материалы базового и продвинутого уровней, а также с доступом к управлению роботом на уровне операционной системы ROS2. Студенты программируют движения, речь, жесты и мимику, создавая сценарии от навигации до человеко-машинного взаимодействия. Робот также используется для навигации и участия в мероприятиях университета.
Обучение на российских роботах поможет студентам быстрее адаптироваться к задачам
В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева в обучение внедрён коллаборативный робот-манипулятор Промобот М13. С его помощью студенты осваивают программирование роботизированных рук, кинематику и основы автоматизации современных производств.
Генеральный директор компании Промобот Максим Чугунов отметил, что для достижения цели по вхождению России в топ-25 стран по уровню роботизации потребуется увеличить подготовку специалистов. По его словам, обучение на отечественном оборудовании позволяет студентам быстрее адаптироваться к промышленным задачам.
С помощью робота Айдол студенты изучат биомеханику и балансировку
Отдельным направлением программы станет анализ антропоморфного шагающего робота Айдол. Также с его помощью студенты смогут изучить биомеханику, балансировку и мобильную робототехнику.
Студенты смогут работать как с полноразмерным роботом, так и с облегчённой версией Айдол Desktop. В рамках обучения предусмотрено изучение встроенных и практическая работа с ИИ, интегрированным в роботов.
«Студенты российских вузов смогут изучать передовые отечественные решения вроде Айдола, где уже сегодня 77% компонентов производятся в России, а при серийном выпуске локализация достигнет 93%», — отметил Владимир Витухин, генеральный директор Айдол.
Контекст
В ноябре 2025 года НИУ ВШЭ объявила о запуске института для разработки человекоподобных роботов. Проект ориентирован на создание антропоморфных машин для логистики и промышленности, а также на вовлечение студентов в прикладные исследования в сфере робототехники.
ВШЭ рассматривает новое направление как часть долгосрочной стратегии по развитию инженерных и ИИ-компетенций и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей.
- Яндекс запустил ИИ-ассистента для бизнеса — нейросеть помогает оценить качество обслуживания в контакт-центрах Яндекс создал ИИ для оценки качества обслуживания клиентов 05 февраля 2026, 09:00
- Илон Маск стал первым человеком с состоянием $852 млрд — сейчас его компании SpaceX и xAI оцениваются в $1,25 трлн Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $800 млрд 04 февраля 2026, 14:30
- 2ГИС запустил ИИ-ассистента для записи на услуги: бот уже работает с маникюрными салонами и студиями массажа 2ГИС запустил функцию записи на услуги с помощью ИИ 04 февраля 2026, 12:00
- OpenAI жертвует наукой и Sora ради ChatGPT: ведущие учёные покидают компанию — им не хватает ресурсов для работы OpenAI жертвует Sora и другими проектами ради ChatGPT 03 февраля 2026, 20:30