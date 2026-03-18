К тренировкам — с новой мотивацией: с приходом весны посещаемость фитнес-клубов в России увеличивается на 10%

Весной россияне чаще возвращаются к тренировкам — посещаемость спортзалов растёт примерно на 10%, следует из данных опроса сети фитнес-клубов DDX. Ритейлеры также фиксируют рост спроса на белковые продукты на 65% — особенной популярностью пользуются творог, мясо птицы, рыба и протеиновые перекусы.

Основная часть посетителей весной — молодые люди 19–30 лет

Фитнес-сети DDX ежегодно фиксируют рост спроса на тренировки с приходом весны. Как сообщили Russian Business в пресс-службе, в 2024 году число клиентов в весенний период увеличилось примерно на 10% по сравнению с зимой. Аналогичная динамика наблюдалась и в 2025 году.

Весна чаще становится точкой входа или возвращения в спорт: после зимнего перерыва многие возобновляют тренировки, а часть клиентов впервые приходит в фитнес-клубы. Основную долю аудитории по-прежнему составляют посетители в возрасте 19–30 лет — около половины всех клиентов в течение года.

Гендерный баланс остаётся стабильным, однако весной доля женщин немного увеличивается — примерно на 1 п. п. Также фиксируется небольшой рост доли подростков 16–18 лет — примерно на 0,5 п. п.

В отдельных регионах рост посещаемости заметно превышает средний уровень. В Санкт-Петербурге число визитов весной увеличилось более чем в полтора раза, в Барнауле — примерно в четыре раза, а в Рязани — почти в 4,7 раза. При этом в Москве сезонный прирост остаётся более сдержанным.

После зимы многие возвращаются к тренировкам с новой мотивацией

В сети DDX также отмечают, что работают по модели рекуррентной подписки, а не долгосрочных абонементов. Такой формат позволяет оплачивать занятия помесячно и при необходимости приостанавливать тренировки без потери средств.

По словам представителей индустрии, основную часть аудитории формируют лояльные клиенты: это подтверждает, что после зимы у пользователей появляется новая волна мотивации — они чаще задумываются о здоровье, ставят цели по улучшению формы и возвращаются к регулярным тренировкам.

В преддверии весны россияне переходят на белковое питание — спрос на творог вырос на 65%

Как отмечают онлайн-ритейлеры, с приближением весны меняется и рацион. По данным «Самоката», пользователи всё чаще заказывают продукты с высоким содержанием белка.

Наиболее заметный рост зафиксирован в молочной категории. Спрос на творог увеличился на 65% год к году, интерес к кисломолочным напиткам вырос на 52%, а сычужные сыры стали покупать в 2,6 раза чаще.

Растёт спрос и на белое мясо: фарш из птицы заказывают на 78% чаще, охлаждённую индейку — на 45%, курицу — на 12%. Популярность готовых блюд с птицей увеличилась на 31%.

В тренде — лёгкие перекусы: продажи протеиновых чипсов выросли на 61%

Покупатели всё чаще выбирают лёгкие альтернативы традиционным снекам. Спрос на протеиновые, нутовые и цельнозерновые чипсы вырос на 61%, на фруктовые и овощные снеки — на 34%. Особенно выделяются ферментированные продукты: интерес к ним увеличился на 154%, при этом самой популярной позицией остаётся квашеная капуста.

Меняются и пищевые привычки в категории соусов: низкокалорийные варианты заказывают в 17 раз чаще. Также растёт спрос на сиропы без сахара и низкокалорийные топпинги — их продажи увеличились на 66%.

По оценке «Самоката», рост интереса к белковым продуктам связан с сезонным желанием пользователей скорректировать питание и подготовиться к более активному образу жизни.