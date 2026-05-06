Капитализация Samsung достигла $1 трлн — компания вошла в число 13 крупнейших в мире

Samsung стала 13-й корпорацией в мире и второй азиатской компанией, чья капитализация превысила $1 трлн, сообщает Bloomberg. Акции компании 6 мая выросли более чем на 11% и обновили исторический максимум — $179,3 за бумагу. Рост котировок ускорился после сообщений о переговорах Apple с Samsung о выпуске процессоров для устройств американской компании.

Apple обсуждала с Samsung производство чипов в Техасе

Apple более десяти лет полагается на TSMC в производстве чипов. Однако, как пишет Bloomberg, компания столкнулась со сбоями в цепочках поставок и ищет дополнительных поставщиков процессоров.

Недавно, по информации издания, руководство Apple посетило строящийся завод Samsung в Техасе, где планируется выпуск передовых полупроводников. При этом пока компании не договорились о поставках: Apple опасается использования технологий, отличающихся от решений TSMC, и в итоге может отказаться от сотрудничества с другими производителями.

При этом сам факт обсуждений, как отмечает Bloomberg, показывает стремление Apple диверсифицировать цепочку поставок чипов.

Прибыль Samsung выросла в 48 раз на фоне спроса на ИИ

Samsung, SK Hynix и TSMC сейчас занимают ключевые позиции в глобальной цепочке поставок полупроводников для ИИ, уточняет Bloomberg.

По итогам первого квартала 2026 года Samsung Electronics увеличила операционную прибыль в 48 раз год к году — до $36 млрд. Чистая прибыль группы выросла до $31,6 млрд.

Согласно отчётности, которую приводит Bloomberg, полупроводниковое подразделение компании резко нарастило прибыль благодаря высокому спросу и росту цен на чипы памяти DRAM и NAND. Аналитики ожидают сохранения положительной динамики в ближайшие кварталы из-за ограниченного предложения на рынке памяти.

Акции Samsung поддержали фондовый рынок Южной Кореи

Акции Samsung за последний год выросли более чем в четыре раза. Во время торгов 6 мая бумаги компании прибавляли до 13%.

На две компании — Samsung и SK Hynix — приходится более 40% веса главного фондового индекса Южной Кореи KOSPI. Рост акций 6 мая поддержал весь южнокорейский рынок, пишет Bloomberg. На этом фоне KOSPI впервые в истории превысил отметку в 7000 пунктов.

Samsung направляет масштабные инвестиции в чипы памяти

Дополнительным фактором роста акций стали объявления Samsung о масштабных инвестициях в производство чипов.

При этом внутри компании сохраняются проблемы: слабые результаты показывают подразделения, отвечающие за мобильные устройства и дисплеи. Кроме того, сотрудники требуют увеличения выплат на фоне резкого роста прибыли и не исключают проведения забастовки.

По данным аналитиков Bloomberg, акции Samsung могут вырасти ещё примерно на 25% в течение следующих 12 месяцев. Сейчас бумаги торгуются с мультипликатором около 5,9 от ожидаемой прибыли — это ниже уровней, наблюдавшихся осенью прошлого года.

Контекст

Samsung стала 13-й корпорацией в мире с капитализацией выше $1 трлн. До неё этого уровня достигли NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Broadcom, TSMC, Meta*, Tesla, Saudi Aramco, Berkshire Hathaway и Walmart.

При этом Samsung стала только второй азиатской компанией в этом списке после тайваньского производителя чипов TSMC.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ