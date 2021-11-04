Капитализация «Яндекса» на бирже Nasdaq достигла $30 млрд

Капитализация российского технологического гиганта «Яндекс» на Нью-Йоркской бирже Nasdaq превысила $30 млрд. Цена одной акции компании по итогам торгов за 3 ноября поднялась до $84.

Капитализация «Яндекса» превысила $30 млрд на американской бирже впервые, сообщает Forbes со ссылкой на информацию Bloomberg и CNBC.

На Nasdaq торгуются акции класса A дочерней компании «Яндекса» Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах (также есть акции класса B).

За сутки их стоимость выросла на 1,3% до $84, что и позволило компании достичь планки в $30 млрд.

Однако, по данным самой биржи Nasdaq, капитализация «Яндекса» пока составляет $29,4 млрд.

Тем временем на Московской бирже по итогам 3 ноября стоимость одной акции компании поднялась до 6 тыс. рублей (это в два раза больше, чем полтора года назад), благодаря чему ее рыночная стоимость превысила 1,95 трлн рублей.

По итогам третьего квартала этого года размер выручки «Яндекса» составил 91,3 млрд рублей, что на 52% больше выручки компании за тот же период год назад. Судя по отчету компании, все ее сервисы показали заметный рост на российском рынке.

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Фото: Tatiana Belova/Shutterstock