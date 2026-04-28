Стоимость элитных участков в Московском регионе выросла на 28% за год: средняя цена на «Рублёвке» — 1,39 млрд ₽

В I квартале 2026-м совокупная стоимость предложения элитной загородной недвижимости Московского региона на первичном и вторичном рынках достигла 954 млрд рублей. По данным исследования консалтинговой компании NF GROUP, показатель увеличился на 4% за квартал и на 28% за год. Основной вклад внес вторичный рынок — 799 млрд рублей, тогда как первичный составил 155 млрд рублей. При этом именно первичный сегмент показал наиболее быстрый рост — на 46% год к году.

Первичный рынок расширяется за счёт новых проектов

Рост предложения на первичном рынке связан с выходом новых проектов, уточняют аналитики NF GROUP. Согласно исследованию, за I квартал 2026 года структура первичного рынка заметно изменилась:

объём предложения коттеджей вырос на 68%;

таунхаусов — на 100%.

На конец первого квартала в сегменте представлено 33 коттеджных посёлка, из которых 26 относятся к премиум-классу и 7 — к делюкс-классу.

Коттеджи на вторичном рынке почти вдвое дороже первичного

На первичном рынке 50% предложения приходится на земельные участки без подряда, доля коттеджей достигла 42%. На вторичном рынке доминируют готовые дома — коттеджи формируют 80% всех лотов.

Средний бюджет коттеджей на первичном рынке составил:

219 млн рублей в премиум-классе;

1,13 млрд рублей в делюкс-классе.

На вторичном рынке показатель достиг 443 млн рублей, увеличившись на 3% к концу 2025 года.

Площадь участков на вторичке почти в 3 раза больше, чем у новых предложений

Средняя площадь участка на первичном рынке — 18 соток в премиум-классе и 44 сотки в делюкс-классе. Средняя цена сотки не изменилась:

— 4,5 млн рублей в премиум-классе;

— 6,6 млн рублей в делюкс-классе.

На вторичном рынке средняя площадь участка выше — 47 соток. Цена за сотку снизилась на 1% — до 6,6 млн рублей.

Самые дорогие участки — на Рублёво-Успенском и Новорижском направлениях

На первичном рынке основной объём земельных участков сосредоточен на Новорижском направлении со средней ценой 4,8 млн рублей за сотку. Самые высокие бюджеты в премиум-классе зафиксированы на Осташковском направлении — в среднем 294 млн рублей. В делюкс-классе лидирует Рублёво-Успенское направление — 1,39 млрд рублей.

На вторичном рынке лидируют Рублёво-Успенское и Новорижское направления — 7,5 млн и 7 млн рублей за сотку соответственно.

Максимальные бюджеты вторичного рынка приходятся на направления:

Сколковское — 652 млн рублей;

Рублёво-Успенское — 642 млн рублей;

Новорижское — 381 млн рублей.

По оценке NF GROUP, наибольший интерес покупателей в дальнейшем будут сохранять комплексные проекты с развитой инфраструктурой, сервисами и продуманной концепцией развития.