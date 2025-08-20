Карманные деньги — на запястье: Сбер первым в России выпускает платёжные браслеты для детей
Детские браслеты для платежей появятся у Сбера
Осенью 2025 года Сбер выпустит на рынок первый в России платёжный браслет для детей от 6 до 13 лет. Устройство будет работать как полноценная банковская карта, но в формате, адаптированном под ребёнка. Упор сделан на простоту, контроль и полный отказ от налички.
Новый инструмент вместо карты
Детский браслет от Сбера станет автономным платёжным инструментом — наравне с пластиковой картой. Кроме того, он не требует смартфона: всё, что нужно, — поднести браслет к терминалу.
«Платежный браслет имеет отдельный счет и является самостоятельной картой для ребенка, он не привязывается к другим платежным счетам», — рассказали в Сбере.
Устройство работает на базе бесконтактной технологии NFC. Оно надёжно фиксируется на руке, не мешает в повседневной жизни и не теряется в школьном рюкзаке. Выпуск запланирован в двух универсальных цветах — зелёном и фиолетовом. Эти цвета выбраны не случайно: нейтральные, чтобы браслет подходил как мальчикам, так и девочкам, и не казался «слишком взрослым».
Главное — родительский контроль
Управлять браслетом можно через стандартное приложение родителя — так же, как обычной детской картой. Можно выставить дневной или месячный лимит по тратам, отключить покупки в интернете или снятие наличных в банкомате.
Если браслет потерялся — счёт блокируется в пару кликов. Родители могут видеть все операции, получать уведомления о каждой покупке и при необходимости оперативно реагировать.
Браслет ориентирован на возрастную группу от 6 до 13 лет, когда ребёнок уже начинает пользоваться деньгами, но ещё не готов к самостоятельной финансовой ответственности.
Первый опыт оплаты
Всё, что умеет обычная карта — умеет и браслет: оплата, лимиты, история покупок. По прогнозам Сбера, именно он может стать первым платёжным опытом ребёнка — без лишней сложности и с максимальной защитой.
Стоимость браслета пока не раскрывается — Сбер обещает сообщить об этом дополнительно. Но уже известно, что устройство поступит в продажу осенью, а подробности пользователи получат через официальные уведомления в приложении.
При этом в Сбере подтвердили, что уже работают над полноценной линейкой платёжных аксессуаров.
«В проработке много разных форм-факторов под разные возраста и запросы клиентов, в будущем году нас ждет еще более широкий выбор платежных аксессуаров», — рассказали в Сбере.
Контекст
Детский платёжный браслет от Сбера — это не просто гаджет, а входная точка в банковскую систему для поколения, которое растёт без наличных. Для самого банка это не только про технологию, но и про стратегию: закрепиться в новой нише, отстроиться от конкурентов и первым занять поле «детского финтеха».
Если запуск браслета окажется успешным, следом может появиться целый рынок платёжных аксессуаров, с продуманной логикой под возраст, стиль и родительские сценарии.
