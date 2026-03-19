Каждому второму новому предпринимателю в России — менее 35 лет: большинство идёт в креативные направления

Более половины новых индивидуальных предпринимателей в России в 2025 году открывают люди до 35 лет, сообщает Точка Банк. Средний возраст новичка в бизнесе составил 35,8 года, при этом доля молодых предпринимателей достигла 54,1%. Больше всего молодёжи — в креативных направлениях, где в отдельных сегментах она превышает 80%.

Молодёжь чаще всего запускает бизнес в интернет-торговле

Чаще всего молодые предприниматели запускают бизнес в интернет-торговле — по итогам 2025 года на неё пришлось 20,9% регистраций. В разработке программного обеспечения доля молодёжи составила 5,8%, в рекламной деятельности — 5,5%.

При этом именно онлайн-торговля стала ключевым каналом входа: доля молодых предпринимателей в этом сегменте достигла 61,8%, что значительно выше среднего по экономике.

В звукозаписи и музыкальном издательстве 82% новых бизнесов открывает молодёжь

Самая высокая концентрация молодых предпринимателей зафиксирована в креативных сферах. Лидером стала звукозапись и музыкальное издательство, где 82,2% новых бизнесов открыли люди до 35 лет. Средний возраст предпринимателей здесь — около 29 лет.

Высокие показатели также у рекламной деятельности (76,7%), фотосъёмки (75,7%), кино- и видеопроизводства (73,6%) и дизайна (70,1%). В этих сегментах средний возраст предпринимателей находится в диапазоне 28–32 лет.

Меньше всего молодых предпринимателей в бухучёте

Популярность креативных направлений аналитики связывают с низким порогом входа, использованием цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта, а также возможностью быстро получать доход.

На противоположной стороне — традиционные сферы: в бухгалтерском учёте доля молодых предпринимателей составляет 23,6%, в управлении недвижимостью — 27,9%, в животноводстве — 35,1%.

Мужчин больше в звукозаписи, женщин — в фотографии

Мужчины чаще открывают бизнес в звукозаписи (83,4%), видеопроизводстве (65,7%) и рекламе (56,7%). Женщины активнее представлены в фотографии (52,8%) и дизайне (60,5%).

Реклама в соцсетях стала одним из немногих направлений, где женщины составляют большинство — 52,3% среди новых предпринимателей. Сегмент отличается низкими барьерами входа и высокой зависимостью от навыков работы с аудиторией.

Молодые предприниматели формируют ядро нового бизнеса в России и задают темп развитию креативной экономики. Основной рост сосредоточен в цифровых и творческих сегментах, где ниже барьеры входа и быстрее окупаются проекты.