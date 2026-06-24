Каждый пятый зумер не может без доставки — в среднем россияне пользуются курьерскими сервисами 7 раз в месяц

Каждый пятый молодой россиянин признался, что невозможность воспользоваться доставкой вызывает у него стресс или дискомфорт, сообщают «Ведомости». Среди россиян до 24 лет почти ежедневно доставку заказывают 12% опрошенных, среди аудитории 25–34 лет — 10%. В среднем по стране пользователи оформляют около 7 заказов доставки в месяц.

Россияне не хотят сами ходить в магазин

Чаще всего россияне используют курьерские сервисы для покупки товаров первой необходимости. Почти половина опрошенных (48%) заказывает через доставку продукты и товары для дома из супермаркетов.

Каждый четвертый респондент (23%) за последнюю неделю хотя бы один или два раза пожалел о том, что отправился в магазин самостоятельно, а не воспользовался услугами курьера.

«Ведомости» сообщают, что доставка давно вышла за рамки разовых покупок или экстренных ситуаций и стала привычным бытовым сценарием для многих пользователей в России.

Треть россиян готова доплатить ради экспресс-доставки

Самой востребованной дополнительной услугой у россиян оказалась более высокая скорость доставки. За возможность получить заказ быстрее готовы доплачивать 27% участников опроса.

Также россияне согласны заплатить больше за то, чтобы курьер поднял товар на этаж или занёс его в квартиру, — об этом сообщили 22% респондентов.

Еще 19% считают важной бережную упаковку заказа.

Женщины чаще выбирают доставку для срочных покупок

Исследование показало, что в ситуациях, когда товар нужен срочно, треть опрошенных предпочитает оформить доставку и столько же — самостоятельно отправиться в магазин.

При этом женщины заметно чаще мужчин выбирают курьерский сервис в условиях срочности. Среди женщин доставку предпочитают 34% респондентов, тогда как среди мужчин — 26%.

Результаты исследования подтверждают, что курьерская доставка постепенно становится одной из базовых городских услуг наряду с общественным транспортом и онлайн-банкингом, а скорость и удобство все чаще оказываются важнее самостоятельных покупок.

Контекст

В марте 2026 года курьеры зарабатывали больше специалистов с высшим образованием. В Москве медианная зарплата доставщика достигла 137 тыс. рублей в месяц против 120 тыс. рублей у сотрудников с дипломом и 100 тыс. рублей у квалифицированных специалистов без высшего образования.

Средняя зарплата курьера в Москве достигла 137 тыс. ₽ — это выше дохода специалистов с высшим образованием Доставка остаётся одной из самых высокооплачиваемых сфер массового найма Читайте также

В SuperJob связывают рост доходов курьеров с сезонным увеличением числа заказов в начале года. При этом доставка остаётся одной из немногих сфер, где спрос на персонал продолжает расти: за 2025 год количество вакансий здесь увеличилось на 2%, тогда как по рынку труда в целом число предложений о работе сократилось на 20%.