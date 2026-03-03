Каждый третий предприниматель жалеет, что не внедрил автоматизацию в бизнес раньше: главный плюс — экономия времени
У 24% предпринимателей в России вместе с цифровизацией выросла выручка
Каждый третий предприниматель признал, что автоматизацию рутинных процессов стоило внедрить раньше. По данным исследования Kaiten и ЮKassa, 79% компаний отметили кратную экономию времени, у 40% снизились операционные ошибки, а у 24% — выросла выручка. При этом 13% респондентов сообщили, что пока не увидели эффекта от интеграции цифровых решений.
Большинство компаний автоматизировали продажи
Чаще всего компании начинают автоматизацию с финансовых и операционных процессов. По данным исследования, цифровые инструменты внедрены в следующих направлениях:
- 76% — продажи и кассовые операции;
- 62% — финансовый учёт и платежи;
- 40% — работа с клиентами (CRM, заявки, сделки);
- 32% — документооборот;
- 29% — управление задачами и проектами;
- 22% — маркетинг.
При этом 16% компаний по-прежнему ведут бизнес-процессы вручную.
13% предпринимателей не заметили эффекта от автоматизации
13% предпринимателей сообщили, что пока не видят ощутимого результата от внедрения цифровых решений. В исследовании отмечается, что это может быть связано с ранней стадией внедрения или неполным охватом процессов.
«Когда предприниматели говорят об экономии времени и снижении ошибок, это означает, что процессы становятся более понятными и предсказуемыми. А уже на этой основе растут и финансовые показатели», — отметил Бизнес-лидер платформы для управления проектами Kaiten Алексей Халезов.
Почти 60% бизнеса не планирует внедрять автоматизацию
Среди компаний, которые пока не используют цифровые инструменты, 58% не планируют внедрять их в течение ближайшего года. Однако 32% всех опрошенных предпринимателей признали, что автоматизацию рутинных операций стоило внедрить раньше.
Предприниматели также назвали решения, которые могли бы ускорить развитие бизнеса на старте. Среди них:
- 29% — более тщательная проработка бизнес-плана и финансовой модели;
- 24% — делегирование и найм руководителей направлений;
- 23% — своевременное выстраивание финансового учёта и планирования.
Для большинства привлечение клиентов стало главной проблемой
Главной сложностью первых лет ведения бизнеса предприниматели называют привлечение клиентов — 53%. Также 36% указывают на недостаток управленческих знаний и столько же — на проблемы с масштабированием продукта или услуги. 31% отмечают рост затрат и снижение маржинальности.
Помимо операционных задач, предприниматели сталкиваются с нехваткой ресурсов, не связанных напрямую с финансами или процессами. 40% говорят об отсутствии баланса между работой и личной жизнью, 32% — о потребности в наставнике, 29% — о важности профессионального общения с другими предпринимателями, и столько же — о нехватке уверенности в себе и психологической устойчивости.
- Российский финтех нарастил выручку до 282,7 млрд ₽: платежные сервисы составили почти 22% рынка в 2025 году Самый низкий прирост — 5,89% — в B2B-сервисах 02 марта 2026, 19:45
- В 2026 году уже 72% компаний столкнулись с кибератаками на мобильные приложения: сильнее всего страдает финсектор Годом ранее на одного пользователя приходилось всего 29 подозрительных событий в сутки 02 марта 2026, 17:00
- VK Tech вложит 200 млн ₽ в импортозамещение — бизнесу смогут компенсировать переход на российские IT-решения Компенсация до 2 млн ₽ доступна новым клиентам, принявшим решение работать с платформой VK Cloud 25 февраля 2026, 20:00
- Спецпроект Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами