Каждый третий предприниматель жалеет, что не внедрил автоматизацию в бизнес раньше: главный плюс — экономия времени

Каждый третий предприниматель признал, что автоматизацию рутинных процессов стоило внедрить раньше. По данным исследования Kaiten и ЮKassa, 79% компаний отметили кратную экономию времени, у 40% снизились операционные ошибки, а у 24% — выросла выручка. При этом 13% респондентов сообщили, что пока не увидели эффекта от интеграции цифровых решений.

Большинство компаний автоматизировали продажи

Чаще всего компании начинают автоматизацию с финансовых и операционных процессов. По данным исследования, цифровые инструменты внедрены в следующих направлениях:

76% — продажи и кассовые операции;

62% — финансовый учёт и платежи;

40% — работа с клиентами (CRM, заявки, сделки);

32% — документооборот;

29% — управление задачами и проектами;

22% — маркетинг.

При этом 16% компаний по-прежнему ведут бизнес-процессы вручную.

13% предпринимателей не заметили эффекта от автоматизации

13% предпринимателей сообщили, что пока не видят ощутимого результата от внедрения цифровых решений. В исследовании отмечается, что это может быть связано с ранней стадией внедрения или неполным охватом процессов.

«Когда предприниматели говорят об экономии времени и снижении ошибок, это означает, что процессы становятся более понятными и предсказуемыми. А уже на этой основе растут и финансовые показатели», — отметил Бизнес-лидер платформы для управления проектами Kaiten Алексей Халезов.

Почти 60% бизнеса не планирует внедрять автоматизацию

Среди компаний, которые пока не используют цифровые инструменты, 58% не планируют внедрять их в течение ближайшего года. Однако 32% всех опрошенных предпринимателей признали, что автоматизацию рутинных операций стоило внедрить раньше.

Предприниматели также назвали решения, которые могли бы ускорить развитие бизнеса на старте. Среди них:

29% — более тщательная проработка бизнес-плана и финансовой модели;

24% — делегирование и найм руководителей направлений;

23% — своевременное выстраивание финансового учёта и планирования.

Для большинства привлечение клиентов стало главной проблемой

Главной сложностью первых лет ведения бизнеса предприниматели называют привлечение клиентов — 53%. Также 36% указывают на недостаток управленческих знаний и столько же — на проблемы с масштабированием продукта или услуги. 31% отмечают рост затрат и снижение маржинальности.

Помимо операционных задач, предприниматели сталкиваются с нехваткой ресурсов, не связанных напрямую с финансами или процессами. 40% говорят об отсутствии баланса между работой и личной жизнью, 32% — о потребности в наставнике, 29% — о важности профессионального общения с другими предпринимателями, и столько же — о нехватке уверенности в себе и психологической устойчивости.