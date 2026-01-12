30% сотрудников имитируют работу после новогодних праздников

Около 30% работающих россиян признались, что в первые рабочие дни января имитируют активную деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование девелоперской компании Level Group. Большинство работодателей относятся к такому поведению спокойно — проблему в этом видят лишь 8%.

При низкой загрузке на работе сотрудники выбирают сериалы

Согласно исследованию, каждый третий россиянин в периоды снижения рабочей нагрузки делает вид, что занят, хотя фактически посвящает время личным делам — хобби, чтению или просмотру фильмов. В Level Group отмечают, что подобная практика особенно распространена в первые рабочие дни после новогодних праздников.

В то же время больше половины (55%) респондентов заявили, что строго разделяют рабочее и личное время.

Удалёнка — способ продлить отпуск

Часть сотрудников использует январь для смены обстановки. По данным опроса, 13% респондентов уезжают работать удалённо — за город или к морю, тем самым продлевая отпуск. Ещё 5% открыто отдыхают или уходят с работы раньше, поскольку руководство считает этот период «мёртвым сезоном» и не требует полной загрузки.

При этом снижение деловой активности затрагивает не всех. 36% опрошенных сообщили, что их рабочая нагрузка в начале января остаётся на прежнем уровне, и они продолжают работать в стандартном режиме без послаблений.

Миллениалы чаще других выбирают «тихий отпуск»

Некоторые сотрудники используют январское затишье иначе. Согласно исследованию, 9% респондентов в этот период помогают коллегам с высокой загрузкой, а 6% посвящают время профессиональному развитию — обучению или повышению квалификации.

Исследование также показало, что 32% россиян хотя бы раз устраивали себе так называемый «тихий отпуск» — формально оставаясь на работе, но фактически отдыхая. В Level Group уточняют, что среди тех, кто практикует «тихий отпуск», большинство составляют миллениалы в возрасте от 29 до 38 лет — на них приходится 60% таких случаев.

Работодатели сохраняют нейтралитет

Отношение компаний к подобным практикам в целом остаётся спокойным. Более 90% работодателей не считают «тихий отпуск» проблемой: 63% относятся к нему нейтрально, а 29% — положительно. Негативное отношение к такому формату работы выразили лишь 8% опрошенных работодателей.

Контекст

Исследование Level Group показывает, что первые рабочие недели января для многих компаний и сотрудников остаются периодом сниженной активности. На фоне этого «тихий отпуск» и имитация занятости воспринимаются не как нарушение, а как допустимый формат работы — особенно при поддержке или нейтральной позиции работодателей.