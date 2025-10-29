«Чёрная пятница»—2025: что будут покупать в первую очередь

Интерес к «чёрной пятнице» продолжает расти: в этом году 69% россиян планируют участвовать в распродаже — на 8% больше, чем в прошлом, показало исследование «Выберу.ру». Треть уже составили списки и определили бюджет. А некоторые даже заранее сравнивают цены, чтобы убедиться, что скидки настоящие.

Осознанный шопинг: 27% составили списки, 11% — проверяют цены заранее

27% участников опроса уже составили списки покупок и планируют строго им следовать, а 11% не только определили нужные товары, но и добавили их в корзины на маркетплейсах, сохранив скриншоты цен до начала акции.

Треть респондентов установили для себя жёсткий лимит расходов. При этом 18% россиян собираются платить за покупки из сбережений, вкладов или по кредитным картам.

Покупательские бюджеты в 2025 году выросли с 10 до 15 тыс. ₽

Большинство — 54% респондентов — собираются потратить до 15 тыс. рублей, тогда как годом ранее половина покупателей ограничивалась 10 тыс. рублей.

11% выделяют на шопинг от 15 до 50 тыс., 9% — от 50 до 100 тыс., а ещё 19% готовят от 100 до 150 тыс. рублей.

Самые щедрые участники — 3% опрошенных — заявили, что их расходы превысят 150 тыс. рублей.

Треть покупателей совмещают онлайн и офлайн: сначала смотрят, потом заказывают

67% россиян планируют делать покупки на маркетплейсах. Треть из них предпочитает сначала сходить в офлайн-магазины, чтобы «пощупать» товар, и только потом оформить заказ онлайн. Ещё 11% собираются покупать вещи напрямую на сайтах брендов, а 22% — исключительно в традиционных магазинах.

Главной категорией товаров стала бытовая техника — её выбрали 27% участников опроса. 21% собираются приобрести одежду и обувь, 18% — спортивные и туристические товары, 16% — электронику, 11% планируют купить авиабилеты, а 7% — косметику и парфюмерию.

Контекст

Аналитики «Выберу.ру» отмечают, что растущая осведомлённость покупателей делает рынок распродаж более рациональным. Потребители стали чаще использовать банковские инструменты для контроля бюджета, а также анализировать ценовую динамику заранее. Тенденция показывает: «чёрная пятница» перестаёт быть эмоциональным шопингом и превращается в плановое событие с чётким финансовым подходом.