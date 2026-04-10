Каждый второй автоблогер в России зарабатывает меньше 300 тыс. ₽ — только у 7% доход превышает 1 млн ₽

Для 70% российских автоблогеров главный источник дохода — их блог, выяснили аналитики RUTUBE. Основной заработок большинству авторов приносит реклама. Почти половина признались, что их доход не превышает 300 тыс. рублей в месяц.

Почти половина автоблогеров недовольна уровнем заработка

Видеосервис RUTUBE провёл опрос среди 50 авторов контента категории «Авто-мото». У трети участников совокупная аудитория в соцсетях, включая RUTUBE, превышает 1 млн подписчиков.

По итогам исследования сервис выяснил, что блог — ключевой источник заработка для большинства автоблогеров:

60% авторов получают деньги за рекламные интеграции;

40% — за счёт монетизации площадки.

Почти половина опрошенных призналась, что недовольна текущим уровнем дохода, а 50% считают, что в СМИ реальные заработки блогеров преувеличены.

Большинство автоблогеров зарабатывают до 300 тыс ₽

После ухода европейских автопроизводителей рекламные интеграции стали приносить меньше денег: снижение доходов отметили 40% автоблогеров, тогда как у 13% заработок, наоборот, вырос.

26% автоблогеров зарабатывают до 100 тыс ₽ в месяц,

20% — от 100 до 300 тыс ₽,

13% — от 500 тыс до 1 млн ₽,

7% — более 1 млн ₽.

Более 70% блогеров признались, что покупают автомобили для обзоров самостоятельно. При выборе техники они ориентируются на спрос аудитории, популярность моделей и собственную насмотренность.

Выручка Rutube от рекламы превысила 2,2 млрд ₽ в 2025-м

Ранее генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью «Коммерсанту» сообщил, что по итогам 2025 года выручка видеохостинга Rutube от рекламы превысила 2,2 млрд рублей.

По его словам, этот показатель оказался в четыре раза выше, чем в 2024 году. Александр Жаров также отметил, что в 2026 году компания планирует выйти на уровень выручки не менее 6 млрд рублей.

Ежедневно на Rutube загружают больше 1 млн роликов

Дневная аудитория Rutube составляет около 26 млн пользователей, а месячная — 85 млн, сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. По его словам, к концу 2026 года дневная аудитория может превысить 35 млн человек.

Ежедневно пользователи загружают более 1 млн видеороликов, а их модерация занимает от 20 минут до двух часов благодаря автоматизированным ИИ-системам.

Александр Жаров подчеркнул, что в 2025 году платформа сосредоточилась на развитии поиска, рекомендательных алгоритмов и маркетинговой стратегии. По его словам, за год просмотры рекомендованного видео выросли в пять раз.

