Каждый второй автоблогер в России зарабатывает меньше 300 тыс. ₽ — только у 7% доход превышает 1 млн ₽Каждый четвёртый зарабатывает до 100 тыс. ₽
Для 70% российских автоблогеров главный источник дохода — их блог, выяснили аналитики RUTUBE. Основной заработок большинству авторов приносит реклама. Почти половина признались, что их доход не превышает 300 тыс. рублей в месяц.
Почти половина автоблогеров недовольна уровнем заработка
Видеосервис RUTUBE провёл опрос среди 50 авторов контента категории «Авто-мото». У трети участников совокупная аудитория в соцсетях, включая RUTUBE, превышает 1 млн подписчиков.
По итогам исследования сервис выяснил, что блог — ключевой источник заработка для большинства автоблогеров:
- 60% авторов получают деньги за рекламные интеграции;
- 40% — за счёт монетизации площадки.
Почти половина опрошенных призналась, что недовольна текущим уровнем дохода, а 50% считают, что в СМИ реальные заработки блогеров преувеличены.
Большинство автоблогеров зарабатывают до 300 тыс ₽
После ухода европейских автопроизводителей рекламные интеграции стали приносить меньше денег: снижение доходов отметили 40% автоблогеров, тогда как у 13% заработок, наоборот, вырос.
- 26% автоблогеров зарабатывают до 100 тыс ₽ в месяц,
- 20% — от 100 до 300 тыс ₽,
- 13% — от 500 тыс до 1 млн ₽,
- 7% — более 1 млн ₽.
Более 70% блогеров признались, что покупают автомобили для обзоров самостоятельно. При выборе техники они ориентируются на спрос аудитории, популярность моделей и собственную насмотренность.
Выручка Rutube от рекламы превысила 2,2 млрд ₽ в 2025-м
Ранее генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью «Коммерсанту» сообщил, что по итогам 2025 года выручка видеохостинга Rutube от рекламы превысила 2,2 млрд рублей.
По его словам, этот показатель оказался в четыре раза выше, чем в 2024 году. Александр Жаров также отметил, что в 2026 году компания планирует выйти на уровень выручки не менее 6 млрд рублей.
Ежедневно на Rutube загружают больше 1 млн роликов
Дневная аудитория Rutube составляет около 26 млн пользователей, а месячная — 85 млн, сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. По его словам, к концу 2026 года дневная аудитория может превысить 35 млн человек.
Ежедневно пользователи загружают более 1 млн видеороликов, а их модерация занимает от 20 минут до двух часов благодаря автоматизированным ИИ-системам.
Александр Жаров подчеркнул, что в 2025 году платформа сосредоточилась на развитии поиска, рекомендательных алгоритмов и маркетинговой стратегии. По его словам, за год просмотры рекомендованного видео выросли в пять раз.
Читайте также: Рост аудитории, трансформация Yappy и интеграция с Premier: Александр Жаров раскрыл планы Rutube на 2026 год