Каждый второй россиянин работает или хочет работать в ритейле — наибольший интерес к профессии проявляет молодёжь

Каждый второй россиянин уже работал в ритейле или рассматривает его как вариант занятости, выяснили аналитики «Авито Работа». 9% респондентов заняты в розничной торговле прямо сейчас. Чаще всего в отрасль идут за работой рядом с домом, гибким графиком и стабильной оплатой.

Чаще всего в ритейле хотят работать молодые люди 18–24 лет

По итогам опроса 10 тыс. человек аналитики «Авито Работы» при поддержке Академии ритейла выяснили, что женщины заметно чаще представлены в розничной торговле. Сейчас в отрасли работают 11% женщин против 8% мужчин.

Также выше доля тех, кто уже имел опыт работы в рознице: 25% среди женщин против 18% среди мужчин.

Наиболее высокий интерес к работе в ритейле демонстрируют молодые респонденты. Среди участников опроса в возрасте 18–24 лет 18% заявили, что готовы попробовать себя в этой сфере. В среднем по выборке этот показатель составляет 12%.

Близость к дому и гибкий график — ключевые преимущества работы в ритейле

При выборе работы в розничной торговле россияне выделяют несколько преимуществ:

28% назвали важным расположение рядом с домом;

27% — гибкий график;

22% — своевременную и гарантированную оплату;

20% — быстрый вход в профессию без опыта;

18% — возможность общения с людьми;

17% — дополнительный доход и стабильность.

«Ритейл остаётся одной из самых доступных отраслей для входа в профессию, и многие специалисты начинают карьеру именно здесь», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Для женщин ключевыми преимуществами ритейла остаются условия, позволяющие совмещать работу с личными делами. Близость к дому отметили 31% женщин против 25% мужчин, а гибкий график — 30% против 23% соответственно.

Контекст

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщало, что оборот розничной торговли в России за январь—сентябрь 2025 года составил 44,6 трлн ₽, увеличившись на 2,4% год к году. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, офлайн-торговля продолжает сохранять лидирующие позиции на потребительском рынке, несмотря на рост онлайн-продаж.

Около 76% покупок продуктов питания приходится на традиционные магазины, а регулярно покупать их онлайн готовы лишь около 14% потребителей, сообщили в АКОРТ. К сегментам, где основная часть продаж остаётся в офлайне, также относятся строительные материалы, мебель, товары класса люкс и категории, требующие очных консультаций.