49% россиян занимаются благотворительностью спонтанно

Почти половина россиян оказывает помощь спонтанно — без предварительного планирования бюджета, сообщает Ozon Забота. Рост активности эксперты связывают с развитием цифровых платформ, которые упростили процесс пожертвований. Каждый третий начал помогать благодаря тому, что возможность отправить деньги на благотворительность появилась в привычных приложениях.

Каждый второй не планирует благотворительность — и не закладывает на неё бюджет

Согласно данным исследования, 49% опрошенных помогают нуждающимся по зову сердца, без долгосрочного планирования. При этом 90% респондентов не закладывают отдельные средства на благотворительность и не формируют специальный бюджет.

Чаще всего речь идет о небольших суммах: 40% переводят от 100 до 300 рублей. Пожертвования совершаются нерегулярно и по ситуации.

Таким образом, благотворительность для большинства становится частью повседневных расходов, а не отдельной финансовой статьей.

Треть пользователей начала перечислять пожертвования благодаря интеграции сервисов в привычные приложения

Развитие цифровых сервисов изменило модель участия в благотворительности. Уже 44% респондентов делают пожертвования через онлайн-платформы, которые интегрируют инструменты помощи в привычные сервисы.

Пользователи могут:

перечислять средства фондам;

покупать товары с благотворительной составляющей;

участвовать в проектах НКО без перехода на сторонние сайты.

70% опрошенных считают такие решения более удобными и понятными. Каждый третий признался, что начал помогать именно благодаря подобным инструментам, а более четверти стали делать это чаще.

В 2026 году количество пользователей платформы Ozon Забота выросло на 60%

Аналитика платформенной благотворительности подтверждает тенденцию. К началу 2026 года число уникальных пользователей программы Ozon Забота выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас через платформу Ozon помощь оказывают 3,7 млн человек.

Президент АНО «Решения для благотворительности» Ирина Меньшенина подчеркнула, что первое пожертвование часто оказывается самым сложным шагом. По ее словам, цифровые платформы помогают сделать его проще и повышают вероятность повторной помощи благодаря позитивному пользовательскому опыту.

Чаще всего россияне отправляют прямые пожертвования, реже всего — работают волонтерами

Россияне чаще всего поддерживают наиболее уязвимые категории: животных, детей и пожилых людей.

Форматы участия распределились следующим образом: