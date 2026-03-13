Каждый второй житель России следит за модой: на трендовые вещи тратят в среднем 24 тыс. ₽ в год

Больше половины россиян следят за модными тенденциями в одежде, сообщает Авито. На обновление гардероба актуальными вещами они в среднем тратят 24 тыс. рублей в год. При этом каждый второй покупатель расходует на такие покупки до 15 тыс. рублей.

Чаще всего интерес к моде проявляют зумеры и женщины

Более половины россиян — 53% — следят за модой, при этом 17% делают это регулярно. Чаще всего люди узнают о новых трендах по ассортименту в магазинах — этот вариант назвали 38% респондентов.

Интерес к моде чаще проявляют женщины и молодёжь в возрасте 18–24 лет. Они чаще узнают о трендах через блогеров и инфлюенсеров, а также следят за показами брендов. Среди мужчин доля интересующихся модой также остаётся заметной — около 43%. При этом они чаще ориентируются на стиль прохожих и телевизионные программы.

Спортивный стиль — самый популярный

Среди россиян, которые следят за модными тенденциями, 57% стараются включать тренды в свой гардероб. Самым востребованным направлением этой весной оказался спортивный стиль — его выбрали 42% опрошенных. Далее по популярности идут минимализм и базовые образы (36%), а также классический стиль и строгие силуэты (34%).

Следуя трендам, россияне прежде всего обновляют повседневную одежду — этот вариант выбрали 61% участников опроса. Модную обувь покупает почти каждый второй (49%), верхнюю одежду — 38%, а аксессуары — 23%.

47% покупают вещи на онлайн-площадках

Актуальные вещи россияне чаще всего приобретают на онлайн-площадках — этот вариант выбрали 47% участников опроса. Почти столько же покупают одежду в торговых центрах (45%).

Ещё 17% респондентов выбирают рисейл-площадки, причём чаще всего такой формат покупок предпочитают представители поколения Z — около 29%.

Контекст

Россияне всё чаще выбирают для весеннего гардероба практичную повседневную одежду вместо более формальных вещей. По данным Wildberries, продажи одежды на платформе в феврале 2026 года выросли примерно на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Яндекс Маркет также отмечают рост активности покупателей: число заказов в сегменте до 20 тыс. рублей увеличилось более чем на треть. Наиболее заметно растёт спрос на базовые вещи — футболки, бельё, рубашки, джинсы и брюки, что говорит о смещении интереса покупателей к универсальной одежде для ежедневной носки.

Самой востребованной категорией в феврале стали футболки, также увеличились продажи костюмов, платьев, брюк и джинсов. В то же время спрос на некоторые позиции снизился: например, сарафаны покупали на 15% реже, а кожаные куртки — на 10%.

Средний чек в разных категориях изменился по-разному: в массовых сегментах вроде футболок и платьев он снизился на 3–5%, тогда как в категориях брюк, джинсов и курток вырос на 2–7%. Мужчины покупают одежду реже, но в среднем тратят на одну покупку больше, тогда как женщины совершают покупки чаще, но с меньшими затратами за заказ.