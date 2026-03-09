Россияне обновляют гардероб к весне: покупатели стали на 30% чаще выбирать одежду в среднем сегменте — до 20 тыс. ₽

При выборе весеннего гардероба россияне всё чаще выбирают повседневную одежду вместо формальных образов. Продажи одежды на маркетплейсе Wildberries, согласно данным компании, в феврале 2026 года увеличились примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Яндекс Маркет сообщает, что количество заказов с ценой до 20 тысяч рублей увеличилось на треть.

Покупатели переходят на более качественную и повседневную одежду

Аналитики Яндекс Маркета отмечают изменение покупательских предпочтений к весне. В феврале 2026 года по сравнению с январём быстрее всего росли продажи футболок и топов, белья и носков, блуз и рубашек, а также джинсов и брюк. Годом ранее, в феврале 2025 года, лидерами роста были пиджаки, юбки, костюмы и блузы.

«Это указывает на заметное смещение предпочтений – от более формальных и структурированных образов к практичной, универсальной одежде, подходящей для повседневной носки», — сообщают аналитики Яндекс Маркета.

Похожую динамику фиксируют и на маркетплейсе Wildberries. Самой популярной категорией в феврале стали футболки — их продажи выросли на 8% в натуральном выражении. Значительный рост показали и костюмы: продажи увеличились на 27%. В число наиболее востребованных товаров также вошли платья, брюки, джинсы, куртки, пижамы, рубашки, лонгсливы и юбки.

Отдельной тенденцией становится рост интереса к более качественной одежде. В сегменте «средний+» — с ценой до 20 тыс. рублей — количество заказов увеличилось более чем на треть, сообщили в Яндекс Маркете.

При этом некоторые категории показали снижение спроса. По данным Wildberries, продажи сарафанов сократились на 15%, а кожаных курток-«косух» — на 10%.

Средний чек на джинсы и куртки вырос в среднем на 4,5%

Средний чек в категории одежды изменился разнонаправленно. В трёх самых популярных категориях — футболках, костюмах и платьях — он снизился примерно на 3–5%, сообщили аналитики Wildberries.

При этом в сегментах брюк, джинсов и курток средний чек, напротив, вырос на 2–7%. Самый заметный рост зафиксирован в категории натуральных шуб — эксперты Wildberries связывают это с повышением доверия покупателей к онлайн-покупкам дорогих товаров.

Одновременно средняя стоимость заказов снизилась в отдельных категориях: дождевики подешевели на 11%, а дафлкоты — на 18%.

Мужчины покупают более дорогую одежду — но реже

По данным Яндекс Маркета, средний чек на одежду у мужчин остаётся выше, чем у женщин, однако они совершают покупки реже. Женщины, напротив, покупают одежду чаще, но в среднем тратят на одну покупку меньше.

В феврале 2026 года у мужчин наиболее востребованными категориями стали джемперы, толстовки и кардиганы, футболки и майки, верхняя одежда, бельё и носки, а также брюки. У женщин чаще всего покупали верхнюю одежду, джемперы и толстовки, бельё и носки, брюки и домашнюю одежду, отмечают аналитики Яндекс Маркета.

Лидеры по росту продаж — Ненецкий АО, Чукотка и Камчатка

По данным Яндекс Маркета, наибольшую долю продаж одежды по-прежнему обеспечивают Москва и Санкт-Петербург. Однако самые высокие темпы роста спроса фиксируются в регионах.

Так, по данным Wildberries, лидером стал Ненецкий автономный округ — там оборот в категории одежды вырос на 110%. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области продажи увеличились более чем на 50%. Отдельно выделяется Калининградская область, где оборот вырос примерно на 80%.

Статистика Яндекс Маркета также показывает быстрый рост в ряде регионов. В феврале 2026 года по сравнению с тем же месяцем 2025-го лидерами по темпам роста стали Северо-Кавказский федеральный округ (+41%) и Дальневосточный федеральный округ (+37%).