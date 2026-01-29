Каждый второй зумер задумывался об уходе из офиса ради работы на природе: популярные сферы — экотуризм и экспедиции
Половина зумеров в России задумываются о работе на природе
Каждый четвёртый житель города-миллионника в России хотя бы раз за год задумывался о том, чтобы уехать из мегаполиса и работать на природе. По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», чаще других об этом размышляют представители поколения Z. Почти половина опрошенных даже готовы отказаться от 10-20% нынешнего дохода.
Путешествия в рамках профессии интересуют почти треть россиян
Среди респондентов, задумывающихся о смене формата занятости, 38% хотели бы связать работу с природой и уединением. Ещё 29% предпочли бы больше путешествовать в рамках профессиональной деятельности.
Работу, связанную с общением с интересными людьми, выбрали 13% опрошенных. Ещё 12% отметили интерес к занятости, связанной с взаимодействием с животными. Оставшиеся 8% затруднились с ответом или указали другие варианты.
Чаще всего о желании попробовать нестандартные форматы занятости говорили представители сфер:
- IT (29% респондентов);
- Маркетинг и реклама (18%);
- Креативные индустрии (17%).
Фермы и агропредприятия вошли в топ альтернатив офису
Наиболее привлекательными форматами альтернативной занятости участники опроса назвали вахтовую работу в северных регионах России, сезонную занятость на фермах и агропредприятиях, а также работу в заповедниках.
Также в список востребованных форматов вошли экологические и волонтёрские проекты с проживанием на природе. Отдельный интерес респонденты проявили к профессиям, связанным с экотуризмом и авиацией.
Большинство готовы снижать доход ради образа жизни
Готовность жертвовать доходом ради более комфортного с точки зрения ценностей образа жизни оказалась высокой. Среди тех, кто задумывался о смене работы, 41% готовы сократить доход на 10–20%.
Ещё 27% допускают снижение заработка на 20–30%. Более серьёзную «просадку» — свыше 30% — готовы принять 18% респондентов, если работа будет приносить удовольствие и ощущение смысла.
Только 14% заявили, что готовы рассматривать альтернативную занятость лишь при сохранении прежнего уровня дохода или его увеличении.
Молодые специалисты легче идут на карьерный разворот
Наиболее подверженными идее кардинальных изменений в карьере оказались молодые специалисты и сотрудники с опытом работы до пяти лет. В этой группе 46% допускают не только смену сферы деятельности, но и существенное снижение дохода.
Среди работников со стажем от 6 до 15 лет таких оказалось 33%, а среди специалистов с опытом более 15 лет — 21%.
Чаще других о смене привычной сферы деятельности задумываются представители поколения Z.
Почти половина зумеров — 49% — хотели бы более «экологичную» профессию. Для них наиболее привлекательными оказались научно-исследовательские экспедиции на Северный или Южный полюс, экотуризм и работа в заповедниках.
