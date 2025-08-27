Исследование: какие авто в России вытеснили Toyota и Hyundai

Через десять лет каждая четвертая машина в стране может быть китайской. В 2024-м продажи китайских автомобилей в России взлетели на 75% и впервые заняли больше половины рынка новых легковых машин. По оценке аналитиков Автостэлс, тренд необратим: в 2034 году доля китайских брендов в автопарке может достичь 25% — против нынешних скромных 5%.

Новый лидер рынка

Китайские бренды уже закрепились в России. В прошлом году они продали 939 тысяч машин из 1,5 миллиона новых, доведя свою долю до 58,7%. Такой результат стал рекордным за три года и окончательно вытеснил прежних фаворитов — Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Chevrolet.

Автостэлс связывает успех Поднебесной с тремя факторами:

резким увеличением поставок,

расширением модельного ряда,

падением продаж традиционных иностранных марок.

Автостэлс — маркетплейс для автобизнеса, работающий более 25 лет, — продает свыше 5000 брендов автотоваров через 19 филиалов по всей стране. В 2024-м она привлекла инвестиции от «Севергрупп» Алексея Мордашова — первая крупная сделка такого масштаба в секторе автозапчастей.

Взрыв на вторичке

Бум затронул не только новые авто. Импорт подержанных китайских машин вырос в шесть раз — с 4 до 24 тысяч за год. Тогда как «бэушки» других брендов теряют позиции, китайцы превращают вторичный рынок в свою дополнительную арену влияния.

Без Китая рынок новых авто рухнул бы на 60%

Сегодня доля китайских машин во всем автопарке России не превышает 5%. Но директор по работе с ключевыми клиентами Автостэлс Дмитрий Маркелов уверен: 25% через десять лет — достижимая цель. На его взгляд, тренд подпитывают локализация производства (Haval и Chery уже строят заводы в России), уход старых иномарок и устойчивый спрос на новые кроссоверы.

«Текущая ситуация одновременно и полезна, и небезопасна для отечественной индустрии. Китайские марки бьют по самому прибыльному для российских производителей сегменту — кроссоверам — и перетягивают на себя покупателей. Тем не менее без поставок из Китая объем ниши новых автомобилей снизился бы на 60%, и выбор для потребителя был бы сильно ограничен», — говорит директор по работе с ключевыми клиентами Автостэлс Дмитрий Маркелов.

Эксперт также отмечает и позитивные последствия: запуск китайских заводов в России создает рабочие места и толкает вперед смежные отрасли — от логистики до сервисного обслуживания.

Контекст

Россия входит в эпоху китайского автопарка. Пока автолюбители спорят о дизайне и надежности Chery и Haval, статистика говорит: к 2034 году китайские машины станут привычной частью российских дорог. Вопрос только в том, выдержит ли отечественный автопром конкуренцию на своем же поле.

