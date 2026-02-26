Китайские поставщики увеличили цены на оптоволокно для РФ в 2,5–4 раза: сырья не хватает из-за развития ИИ

С начала 2026 года поставщики из Китая увеличили стоимость оптического волокна для российских покупателей в 2,5–4 раза, сообщают «Ведомости». Представители рынка считают, что увеличение цен связано с нехваткой волокна по всему миру из-за увеличения количества ИИ-инфраструктуры. По оценке участников рынка, дефицит и ценовое давление могут продлиться как минимум до 2027 года.

Китай поставляет 60% от всего выпуска оптоволокна в мире

Более 60% мирового выпуска оптоволокна приходится на Китай, и российские компании закупают продукцию по внутренним китайским котировкам, сообщают источники «Ведомостей». Именно этот тип используется в магистральных и городских сетях операторов.

Как утверждают источники, стоимость оптоволокна G.652D ещё в январе прошлого года была 16 юаней/километр, в конце 2025-го достигла 25 юаней/километр. В начале 2026-го цифра поднялась до 40 юаней/километр.

В России на данный момент нет своего производителя волокна

В России действует единственный производитель волокна — АО «Оптиковолоконные системы» в Саранске, чья производственная мощность составляет порядка 4 млн километров волокна ежегодно. В прошлом году предприятие остановилось, и с тех пор все поставки идут из КНР, так как покупать товар в США и Японии нельзя из-за санкционных ограничений.

Источник «Ведомостей» добавляет: в ситуации, если фабрика снова начнет работать, нельзя будет быстро перейти на российское сырье, ведь производство получает преформы из-за границы. Их локализация находится на начальной стадии.

Высокий спрос — из-за развития ИИ-инфраструктуры

Эксперты, слова которых приводят «Ведомости», отмечают что в 2025 году случился резкий перелом в структуре потребления. «Ведомости» также ссылаются на слова аналитиков: в прошлом году российское потребление достигло 10,5% от общемирового. Это около 60 млн километров материала — раньше Россия закупала в 10 раз меньше.

Активный рост связан со стремительным развитием ИИ-инфраструктуры, появлением центров обработки данных, необходимых для обучения нейросетей. Одним из фактором развития также стали центры обработки данных, созданные для ИИ.

GPU-серверы соединяются друг с другом с помощью оптоволокна. Огромные кластеры могут появиться уже скоро: недавно стало известно, что в России хотят создать спецэнергозоны для центров обработки данных для обучения ИИ. Там, где расположено множество таких центров, необходимо огромное количество километров кабеля.

В качестве примера эксперты, которых опросили «Ведомости» приводят проект Meta*: для такого центра обработки данных мощностью 5 ГВт компания закупила у Corning около 13 млн километров волокна.

Оптоволокно станет стоить дороже — это неизбежно

Источник «Ведомостей» отмечает, что в условиях мирового дефицита поставщики перераспределяют объёмы в пользу приоритетных рынков, что усиливает ценовое давление на покупателей. Участники рынка также фиксируют кратный рост закупочной стоимости, а также переход поставщиков на полную предоплату.

В компании по производству кабелей связи «Еврокабель-1» сообщили, что пока удерживают прайс за счёт складских запасов. Однако в долгосрочной перспективе удорожание сырья неизбежно отразится на стоимости готовой продукции.

Источники «Ведомостей» прогнозируют подорожание аренды «тёмного» волокна и появления новых магистральных линий связи. Обновление старых кабельных трасс потребует существенно больших бюджетов, чем прогнозировали эксперты компаний раньше.

Операторы ищут других поставщиков

Представитель «Ростелекома» заявил «Ведомостям», что компания мониторит ситуацию. Источники отметили, что текущих запасов хватит, чтобы выполнить проекты до лета этого года года, при этом в компаниях стараются найти другие каналы поставок.

В «Мегафоне» «Ведомостям» сообщили, что продолжают работу с разными поставщиками, оценивая экономическую целесообразность и соответствие техническим требованиям.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.