ИП в России: количество предпринимателей выросло на 23%

Количество индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23% в январе–сентябре 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщают аналитики сервиса Solar Staff. Среднемесячный доход ИП увеличился на 30,7%. Рост связывают с налоговой реформой 2025 года, введением прогрессивной шкалы НДФЛ и общей тенденцией к легализации доходов.

Компании активнее сотрудничают с ИП

По данным Solar Staff, количество компаний, сотрудничающих с индивидуальными предпринимателями, выросло на 13,5%.

Это отражает тренд на профессионализацию рынка альтернативной занятости: специалисты переходят из статуса физлица в ИП, чтобы официально работать с бизнесом и получать стабильные контракты, считает генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко.

По его словам, для компаний такой формат снижает операционные затраты и сохраняет гибкость команды без увеличения постоянного штата.

Больше всего ИП — в IT, маркетинге и креативных индустриях

Среди отраслей, где предприниматели наиболее востребованы, Solar Staff выделяет IT, маркетинг, консалтинг, ритейл и креативные профессии.

Отдельно отмечается рост числа блогеров и контент-создателей — их стало на 51% больше, однако среднемесячный доход снизился на 37%, до 62,6 тыс. рублей.

Аналитики связывают это с ужесточением регулирования зарубежных соцсетей и перераспределением рекламных бюджетов. При этом рынок становится более прозрачным: блогеры переходят в статус ИП, чтобы вести легальный налоговый учёт и заключать долгосрочные контракты с брендами.

Программисты и дизайнеры зарабатывают больше всех

Программисты и разработчики увеличили доход на 15%, до 373,6 тыс. рублей в месяц. Высокие доходы часто превышают лимит налогового режима самозанятости в 2,4 млн рублей в год, поэтому специалисты выбирают формат ИП.

Среди других категорий:

Маркетологи — доход вырос до 207 тыс. рубле в месяц, несмотря на снижение количества специалистов на 17 %;





Дизайнеры — 163 тыс. рублей (+17 %);





Копирайтеры — 94 тыс. рублей (+54 %);





Проектные менеджеры — 221 тыс. рублей (+28 %);





PR-специалисты — 223 тыс. рублей (+22 %);





Рекламные агенты — 134 тыс. рублей (+65 %).





Контекст

ФНС ранее сообщала, что к началу 2025 года в России зарегистрировано более 4,5 млн индивидуальных предпринимателей. В ведомстве связывают динамику с развитием цифровых сервисов для бизнеса и расширением мер государственной поддержки.

Аналитики Solar Staff отмечают, что в 2025 году укрепляется внештатная модель занятости, а ИП становится устойчивым форматом работы для профессионалов, особенно в IT и маркетинге.

Фото: Klaus Vedfelt / Getty Images