Количество ИП в России выросло на 23% за 9 месяцев 2025-го — среднемесячный доход увеличился на 30,7%
ИП в России: количество предпринимателей выросло на 23%
Количество индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23% в январе–сентябре 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщают аналитики сервиса Solar Staff. Среднемесячный доход ИП увеличился на 30,7%. Рост связывают с налоговой реформой 2025 года, введением прогрессивной шкалы НДФЛ и общей тенденцией к легализации доходов.
Компании активнее сотрудничают с ИП
По данным Solar Staff, количество компаний, сотрудничающих с индивидуальными предпринимателями, выросло на 13,5%.
Это отражает тренд на профессионализацию рынка альтернативной занятости: специалисты переходят из статуса физлица в ИП, чтобы официально работать с бизнесом и получать стабильные контракты, считает генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко.
По его словам, для компаний такой формат снижает операционные затраты и сохраняет гибкость команды без увеличения постоянного штата.
Больше всего ИП — в IT, маркетинге и креативных индустриях
Среди отраслей, где предприниматели наиболее востребованы, Solar Staff выделяет IT, маркетинг, консалтинг, ритейл и креативные профессии.
Отдельно отмечается рост числа блогеров и контент-создателей — их стало на 51% больше, однако среднемесячный доход снизился на 37%, до 62,6 тыс. рублей.
Аналитики связывают это с ужесточением регулирования зарубежных соцсетей и перераспределением рекламных бюджетов. При этом рынок становится более прозрачным: блогеры переходят в статус ИП, чтобы вести легальный налоговый учёт и заключать долгосрочные контракты с брендами.
Программисты и дизайнеры зарабатывают больше всех
Программисты и разработчики увеличили доход на 15%, до 373,6 тыс. рублей в месяц. Высокие доходы часто превышают лимит налогового режима самозанятости в 2,4 млн рублей в год, поэтому специалисты выбирают формат ИП.
Среди других категорий:
-
Маркетологи — доход вырос до 207 тыс. рубле в месяц, несмотря на снижение количества специалистов на 17 %;
-
Дизайнеры — 163 тыс. рублей (+17 %);
-
Копирайтеры — 94 тыс. рублей (+54 %);
-
Проектные менеджеры — 221 тыс. рублей (+28 %);
-
PR-специалисты — 223 тыс. рублей (+22 %);
-
Рекламные агенты — 134 тыс. рублей (+65 %).
Контекст
ФНС ранее сообщала, что к началу 2025 года в России зарегистрировано более 4,5 млн индивидуальных предпринимателей. В ведомстве связывают динамику с развитием цифровых сервисов для бизнеса и расширением мер государственной поддержки.
Аналитики Solar Staff отмечают, что в 2025 году укрепляется внештатная модель занятости, а ИП становится устойчивым форматом работы для профессионалов, особенно в IT и маркетинге.
Фото: Klaus Vedfelt / Getty Images
- 1 Где в России быстрее всего накопить на машину (подержанную): Подмосковье и Приморье обогнали столицу На подержанные автомобили быстрее всего накопить в Приморье 31 октября 2025, 19:20
- 2 Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone: выручка достигла $102,5 млрд, рост в декабрьском квартале — до 12% iPhone 17 помог Apple установить рекорд квартальной выручки 31 октября 2025, 13:45
- 3 129,8 млрд ₽ за 9 месяцев — чистая прибыль «Аэрофлота» выросла почти в 5 раз «Аэрофлот» обнародовал данные о прибыли за 9 месяцев 2025-го 30 октября 2025, 20:00
- 4 Россия поднялась на 4-е место в мировом рейтинге по числу миллиардеров: их совокупное состояние — $457 млрд Стало известно, сколько миллиардеров в России в 2025 году 30 октября 2025, 17:58