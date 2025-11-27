Количество выданных льготных ипотек снизилось на 23% в 2025-м — но доля в общем объёме выросла на 78%
Льготная ипотека в 2025-м показала снижение на 23%
За десять месяцев 2025 года россияне оформили 420,03 тыс. льготных ипотечных кредитов на 2,41 трлн ₽, сообщает Объединённое Кредитное Бюро. Это меньше прошлогоднего результата: количество выдач снизилось на 23%, а объём — на 18%. При этом доля льготной ипотеки в общем ипотечном рынке выросла и достигла 59% по количеству и 78% по объёму выданных кредитов.
2024-й обогнал 2025-й по выдачам льготных ипотек
По данным ОКБ, в 2024 году за 10 месяцев было выдано 548,16 тыс. кредитов на 2,94 трлн ₽ — на 23% больше по количеству и на 18% больше по объёму, чем в этом году. В среднем жители России оформляли льготных ипотек на 240,55 млрд ₽ в месяц в 2025-м.
Несмотря на спад абсолютных показателей, доля льготных программ за текущий период выросла: 59% от всех ипотечных кредитов по количеству и 78% по объёму против 54% и 68% годом ранее.
8,68 млн ₽ — средняя сумма выданной льготной ипотеки в Москве
За октябрь банки выдали 58,59 тыс. льготных кредитов на 338,78 млрд ₽. Это на 64% больше по количеству и на 68% больше по объёму, чем в октябре 2024 года, когда было оформлено 35,79 тыс. кредитов на 201,43 млрд ₽.
Доля льготных программ в октябре 2025-го составила 55% от всех ипотечных сделок по количеству и 72% по объёму — против 42% и 59% годом ранее. Средний размер кредита в октябре увеличился до 5,78 млн ₽ против 5,63 млн ₽. Средний срок составил 325 месяцев — на 5 месяцев больше, чем в октябре 2024 года.
Самый крупный средний размер выданного льготного ипотечного кредита — в Москве (8,68 млн ₽), Московской области (7,74 млн ₽), Санкт-Петербурге (7,16 млн ₽), Калмыкии (7,01 млн ₽) и Дагестане (6,49 млн ₽).
Подмосковье и Санкт-Петербург — в тройке крупнейших регионов по объёму льготной ипотеки
В октябре крупнейшими регионами по объёму льготного ипотечного кредитования стали:
- Москва — 4,50 тыс. кредитов на 39,06 млрд ₽;
- Московская область — 3,61 тыс. на 27,95 млрд ₽;
- Санкт-Петербург — 2,93 тыс. на 20,95 млрд ₽;
- Краснодарский край — 2,72 тыс. на 14,95 млрд ₽;
- Татарстан — 2,28 тыс. на 13,04 млрд ₽.
В Москве и Подмосковье объёмы выросли на 12–19%, в Петербурге — на 17%, в Краснодаре — на 19%, в Татарстане — на 29%.
Самый длительный средний срок льготной ипотеки в октябре — в Тыве: 362 месяца. Самый короткий — 259 месяцев — в Хабаровском и Приморском краях, а также в Архангельской и Магаданской областях и Еврейской АО.
Фото: Andrej Lišakov / Unsplash
