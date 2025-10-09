Проиграла «Азбуке вкуса»: сеть «Глобус гурмэ» закрылась

Сеть премиальных супермаркетов «Глобус гурмэ» окончательно прекратила работу. В Москве закрылся последний магазин — в торговом центре «Гименей» на Большой Якиманке, сообщает MSk1.ru. Компания, некогда считавшаяся флагманом столичного премиум-ритейла, не смогла справиться с финансовыми трудностями и конкуренцией в сегменте. По данным «Ведомостей», ритейлер, работавший на рынке почти 20 лет, фактически перестал существовать.

Бренд поставил финальную точку

Магазин на Якиманке был одним из первых в сети — он открылся в 2005 году и проработал почти два десятилетия. Последние отзывы покупателей в сервисах «Яндекс Карты» и 2ГИС датированы июлем–августом 2025 года. Консультанты рынка подтверждают «Ведомостям», что закрытие этой точки означает полную остановку деятельности ритейлера.

Два других гастронома — в Красногорске и Шереметьево — прекратили работу ранее: на двери одной из точек размещено объявление о закрытии от 7 апреля 2025 года, а последняя активность по второй зафиксирована в августе.

«Глобус гурмэ» столкнулась с управленческим хаосом

«Глобус гурмэ» начал работу в Москве в 2005 году как проект бизнесмена и ресторатора Аркадия Новикова и предпринимателя Льва Хасиса. Сеть позиционировалась как премиальный гастрономический ритейлер, предлагающий импортные деликатесы, вина и готовую еду.

По информации «Ведомостей», в 2007 году из бизнеса вышел Аркадий Новиков, в 2019-м — Лев Хасис. Через год сеть вновь оказалась под контролем Аркадия Новикова, который развивал её совместно с предпринимателем Антоном Пинским, но уже в 2022 году партнёры продали компанию группе «Синдика», принадлежащей семье сенатора Арсена Канокова. Позже доля перешла к группе «Рота», основанной депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.

По данным СПАРК-Интерфакса, на конец 2024 года структура «Сколково парадайз» (головная компания сети) принадлежала Алексею Кучумову (55%) и Илье Меерсону (45%). Представитель «Синдики» подтвердил «Ведомостям», что холдинг продал актив, но детали сделки не раскрыл.

К краху привела череда банкротств смежных компаний

Проблемы усилились на фоне банкротств связанных структур. В мае 2024 года началось банкротство «Столичной торговой компании», владевшей арендными договорами по ключевым объектам сети «Глобус гурмэ» — в ТЦ «Времена года» и Жуковке. В июне 2025 года Арбитражный суд Москвы ввёл конкурсное производство.

По данным издания Shopper’s, управление сетью «Глобус гурмэ» затем было передано ООО «Одиссей», специализирующемуся на переработке рыбы, однако в сентябре 2025 года компания также подала заявление о банкротстве. В октябре Федеральная налоговая служба приостановила операции по её счетам в Альфа-Банке и ВТБ.

На рынке премиального ритейла осталась одна «Азбука вкуса»

Эксперт «Ведомостей», руководитель сервиса «Про.сторы» Ирина Болотова, называет уход «Глобус гурмэ» символическим концом эпохи московского премиум-ритейла. Вместе с «Азбукой вкуса» компания была одним из двух игроков, ориентированных на состоятельную аудиторию. Однако если «Азбука вкуса» расширяла сеть и укрепляла лояльность клиентов, то у «Глобус гурмэ» количество магазинов всегда не превышало 10.

По словам генерального директора Infoline-аналитики Михаила Бурмистрова, сеть проиграла конкуренту из-за отсутствия собственного кулинарного производства, прямого импорта и слабого онлайн-сервиса. Кроме того, рост цен после введения санкций и снижение доступности импортных товаров сделали модель «Глобус гурмэ» экономически нежизнеспособной.

Контекст

«Глобус гурмэ» стал одной из жертв трансформации столичного ритейла: в премиум-сегменте остался только один крупный игрок — «Азбука вкуса», которую в 2025 году приобрёл «Магнит». Сеть «Глобус гурмэ», некогда символ элитных гастрономов Москвы, не выдержала давления рынка и сложности управления, потеряв стратегическую устойчивость. Закрытие последней точки в центре столицы поставило точку в истории бренда, чьё имя когда-то ассоциировалось с высоким сервисом и европейским стилем торговли.

Фото: SolStock / Getty Images