Космические стартапы получили более $55 миллиардов в 2025-м

Инвестиции в космическую отрасль в 2025 году вышли на рекордные уровни, сообщает Forbes. По оценкам инвесторов, за прошлый год глобальные вложения в космические стартапы достигли $55,3 млрд. На этом фоне совокупное богатство самых состоятельных людей мира обновило исторический максимум.

Объём космической отрасли может превысить $1 трлн к 2035 году

Инвесторы фиксируют широкий тренд интереса к космической экономике, пишет Forbes. По прогнозам, объём отрасли может достичь $1,8 трлн к 2035 году.

Как сообщило издание, в 2025 году крупнейшие вложения пришлись не на ракеты. Больше всего инвестиций получили компании, которые используют спутниковые данные и космическую инфраструктуру для решения практических задач на Земле.

Космические стартапы доходят до IPO

В 2025 году в отрасли выросло число сделок по продаже компаний и IPO. По данным Forbes, в отрасли прошло 91 поглощение на сумму более $46 млрд, а восемь компаний вышли на биржу, привлекая $3,6 млрд.

В 2026 году одним из ключевых событий для рынка станет IPO SpaceX. Forbes отмечает, что это размещение может оказать значительное влияние на отрасль.

По данным Bloomberg и Reuters, SpaceX обсуждает IPO на середину–конец 2026 года и ведёт переговоры с банками. Источники сообщают, что компания может привлечь более $30 млрд при целевой оценке около $1,5 трлн. Основным драйвером интереса инвесторов называется спутниковый интернет-бизнес Starlink.

Не только космос: предприниматели выбирают ИИ

Предприниматели активно зарабатывают не только на космосе, но и на искусственном интеллекте. По данным Forbes, в 2025 году развитие ИИ-компаний привело к появлению более 50 новых миллиардеров.

Инвесторы вложили в ИИ-стартапы свыше $200 млрд, а на этот сектор пришлось около половины всех глобальных венчурных инвестиций. Доля ИИ-стартапов в мировом венчурном финансировании выросла до 50%, что на 16 п.п. больше, чем годом ранее.

В инфраструктуру ИИ вложены миллиарды

ИИ-компании регулярно привлекали многомиллиардные раунды. Так, стартап Anthropic привлёк $16,5 млрд, увеличив оценку до $183 млрд, что сделало всех семерых его основателей миллиардерами.

Значительная часть капитала была направлена в инфраструктуру. В январе был анонсирован проект Stargate стоимостью $500 млрд с участием OpenAI, SoftBank и Oracle. Кроме того, Meta*, Microsoft и Alphabet направили более $65 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в 2025 году.

$18,3 трлн — рекордное состояние миллиардеров мира

По данным международной организации Oxfam, совокупное состояние миллиардеров в 2025 году достигло $18,3 трлн, что стало самым высоким уровнем в истории. За год их совокупное богатство выросло на $2,5 трлн (более чем на 16%), что в три раза быстрее среднего темпа за последние пять лет.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ