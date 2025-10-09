Mars купит производителя Pringles за $36 млрд — Reuters

Сделка по покупке Kellanova — производителя Pringles, Kellogg’s и Pop-Tarts — американским кондитерским гигантом Mars на сумму $36 млрд будет одобрена Еврокомиссией без условий, сообщает Reuters. Ранее сделка получила «зелёный свет» от антимонопольных органов США. Решение регулятора ЕС ожидается до 19 декабря и станет одним из ключевых этапов консолидации мирового рынка снеков и сладостей.

Слияние глобальных брендов

Сделка объединит под управлением Mars ведущие бренды в категориях снеков, кондитерских изделий и готовых завтраков. В новый портфель войдут M&M’s, Snickers, Twix, Whiskas и Pedigree (принадлежат Mars), а также Pringles, Pop-Tarts и Kellogg’s — бренды, принадлежащие Kellanova. После завершения слияния объединённая компания займёт около 12% рынка снеков и кондитерских изделий США, по данным аналитической компании NielsenIQ.

Reuters отмечает, что это крупнейшая сделка в истории Mars и одна из самых масштабных на мировом рынке потребительских товаров за последние годы.

Еврокомиссия опасается монополии

В июне Европейская комиссия выражала обеспокоенность, что объединение двух крупных производителей может привести к росту цен и усилению переговорной позиции Mars перед сетями ритейла. Однако, как сообщили источники Reuters, по итогам анализа регулятор не нашёл юридических оснований для выдвижения требований о продаже активов или других уступок.

Таким образом, сделка получит безусловное одобрение, что позволит Mars завершить процедуру до конца года. В самой Еврокомиссии, а также представители Mars и Kellanova от комментариев отказались.

Конкуренция растет — Mars стремится укрепить позиции

Mars, известная своими брендами M&M’s, Snickers, Orbit и Pedigree, активно расширяет присутствие в категориях снеков и готовых продуктов, где конкуренция усилилась на фоне роста спроса на быстрые перекусы и функциональные продукты питания.

Покупка Kellanova позволит компании диверсифицировать бизнес, добавив в портфель бренды с высокой узнаваемостью и стабильным спросом в сегменте «повседневных удовольствий», пишет Reuters. Слияние также укрепит позиции Mars на полках ритейлеров и в сетях быстрого питания, где продукты Kellanova — от чипсов до сухих завтраков — уже давно входят в топ продаж.

Kellanova консолидирует активы

Компания Kellanova образовалась в 2023 году после разделения корпорации Kellogg’s на два бизнеса:

Kellanova, сосредоточенную на производстве снеков и брендах вроде Pringles и Pop-Tarts;





и WK Kellogg Co, управляющую направлением готовых завтраков в Северной Америке.





Переход Kellanova под бренд Mars стала логичным этапом для дальнейшей консолидации активов и укрепления глобального присутствия на рынке закусок. По мнению аналитиков Reuters, именно портфель Kellanova позволил Mars выйти в новые категории и стать полноценным конкурентом таким игрокам, как Mondelez International и Nestlé.

Закрытие сделки ожидается в 2026 году

Решение Еврокомиссии, ожидаемое до 19 декабря, станет формальным завершением антимонопольной проверки. Источники Reuters подчёркивают, что одобрение без условий показывает доверие к прозрачности сделки и отсутствие угрозы для конкуренции на европейском рынке. Mars, по данным собеседников агентства, планирует закрыть сделку в первом квартале 2026 года, после получения всех юридических разрешений.

Контекст

Покупка Kellanova за $36 млрд станет одной из крупнейших сделок в секторе товаров повседневного спроса за последние годы. Для Mars это стратегическое усиление на фоне роста спроса на брендированные снеки и сокращения интереса к традиционным кондитерским изделиям. Объединение также отражает общий тренд укрупнения производителей в условиях высокой конкуренции и давления со стороны торговых сетей.

