Amazon планирует уволить 30 000 сотрудников — 10% персонала

Как сообщает Reuters, Amazon готовится к масштабной реструктуризации: компания планирует уволить до 30 тысяч офисных сотрудников. Это почти 10% корпоративного персонала и крупнейшее сокращение со времён пандемии. Источники отмечают, что под увольнения попадут подразделения, отвечающие за HR, сервисы и облачную инфраструктуру.

Курс на оптимизацию и автоматизацию — ИИ позволяет

Генеральный директор Amazon Энди Джасси объявил о программе по «снижению бюрократии и повышению эффективности» ещё в начале года. По его словам, компания столкнулась с «избыточным управленческим уровнем» и намерена сократить количество менеджеров. Кроме того, Amazon активно внедряет инструменты искусственного интеллекта: они берут на себя рутинные задачи, что позволяет сократить количество рабочих мест.

Как отмечает eMarketer Скай Канавес, Amazon уже получает ощутимую выгоду от автоматизации, и эти кадровые решения отражают переход к ИИ-управляемой корпоративной модели.

«По всей видимости, Amazon достаточно увеличивает производительность за счёт искусственного интеллекта, раз компания планирует существенно сократить количество рабочей силы», — подчеркнул эксперт Скай Канавес.

Увольнения затронут всех — особенно HR-отдел

Под сокращение попадут сотрудники из подразделений People Experience and Technology (HR), Operations, Devices & Services и AWS. Руководители команды уже прошли тренинги по коммуникации с подчинёнными — уведомления об увольнениях начнут рассылать уже на этой неделе.

Особенно уязвимым может оказаться HR-департамент: Fortune ранее сообщал, что именно в нём число увольнений может достигнуть 15% персонала. Также под вопросом сотрудники, которые не вернулись в офисы после введённого в этом году требования работать пять дней в неделю. Некоторым из них уже сообщили, что компания расценивает это как «добровольный уход» без компенсаций.

Давление — на фоне конкуренции

Сокращения происходят на фоне замедления роста облачного бизнеса Amazon Web Services. Во втором квартале 2025 года AWS показала выручку в $30,9 млрд — рост на 17,5%, что значительно ниже показателей конкурентов: Microsoft Azure выросла на 39%, а Google Cloud — на 32%.

При этом Amazon продолжает наращивать операционные мощности: компания нанимает 250 тысяч сезонных работников для складов и логистики, как и в предыдущие годы.

Контекст

По данным сайта Layoffs.fyi, с начала 2025 года в индустрии технологий потеряли работу около 98 тысяч человек в 216 компаниях. В 2024 году этот показатель достиг 153 тысяч.

Акции Amazon на фоне новостей о сокращениях выросли на 1,2% — до $226,97. Инвесторы ожидают, что меры по оптимизации улучшат финансовые показатели. Об этом компания сообщит уже в ближайшее время — в квартальном отчёте.





