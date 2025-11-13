L’Oreal привлекла €3 млрд ради покупки Kering

Косметический гигант L’Oreal разместил облигации на €3 млрд, чтобы профинансировать покупку Kering Beaute, сообщает Bloomberg. Инвесторы подали заявок больше чем на €8,4 млрд, что почти втрое превышает предложение. Kering, которой принадлежит бренд Gucci, получит €4 млрд наличными после закрытия сделки.

L’Oreal выпустила три вида облигаций — по €1 млрд каждая

L’Oreal выпустила три типа бумаг:

на 2 года — с плавающей ставкой,





на 5 лет — с фиксированной,





на 10 лет — тоже с фиксированной.





Каждый выпуск — примерно на €1 млрд, и все они вызвали большой интерес у инвесторов.

Крупнейшая покупка L’Oreal с целым портфелем парфюмерных брендов

Покупка Kering Beauté станет крупнейшим приобретением L’Oreal за всю её историю: в портфель компании перейдут нишевый парфюмерный бренд Creed и 50-летняя лицензия на выпуск и продажу ароматов Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga.

L’Oreal активно расширяет портфель люксовых брендов.

В 2023 году компания договорилась о покупке элитного австралийского бренда Aesop за $2,5 млрд.

Затем приобрела швейцарскую Gowoonsesang Cosmetics вместе с корейским брендом ухода Dr.G, усилив позиции в нише K-Beauty (общее обозначение уходовой косметики из Южной Кореи).

L’Oreal также купила мажоритарную долю в британском бренде Medik8 (по данным FT, сумма сделки могла достигать €1 млрд) и миноритарный пакет акций парфюмерного дома Amouage, представленного более чем в 1000 магазинах по всему миру.

Kering покидает нишу на фоне падения прибыли

Продажа Kering Beaute стала первым важным решением нового CEO компании Луки де Мео, который возглавил холдинг осенью 2025 года после ухода из Renault.

Kering сокращает издержки на фоне падения спроса в Китае и США, последствий торговой политики и слабых финансовых результатов. По данным Reuters, у компании €9,5 млрд долгов, ещё €6 млрд приходится на обязательства по аренде, а операционный убыток за первую половину года достиг €60 млн.

Контекст

Покупка Kering Beaute укрепит позиции L’Oreal в люксовом сегменте и станет продолжением расширения её премиального портфеля.

Компания уже владеет несколькими крупными парфюмерными домами, среди которых Viktor & Rolf, Valentino, Ralph Lauren и Yves Saint Laurent, и активно инвестирует в нишевые бренды и высокомаржинальную косметику.

