Немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 4000 сотрудников

Lufthansa готовится к самым крупным сокращениям со времён пандемии: авиакомпания уберёт 4000 административных должностей к 2030 году, сообщает Bloomberg. Цель — сэкономить €300 млн ежегодно и поднять прибыльность крупнейшей авиагруппы Европы. Массовые увольнения становятся трендом в немецкой экономике: ранее о резкой оптимизации персонала заявили Bosch, Audi и Ford.

Lufthansa экономит любой ценой

Сокращения Lufthansa затронут главным образом Германию и будут проходить за счёт цифровизации, автоматизации и консолидации процессов. В компании прогнозируют: это позволит выйти на свободный денежный поток (FCF) в размере более €2,5 млрд в 2028–2030 годах и удерживать доходность на уровне 15–20%.

Рынок уже реагирует: акции Lufthansa прибавили 1,2% в ранних торгах во Франкфурте, а с начала года подорожание составило 27%.

Вызовы для авиакомпании

Гендиректор Карстен Шпор отметил, что Lufthansa вынуждена усиливать программу экономии после забастовок и задержек поставок самолётов. Компания до сих пор не достигла целей по рентабельности, поставленных в 2021 году. Дополнительное давление создаёт голосование пилотов за новую забастовку, которая вновь может парализовать рейсы.

К тому же задержки поставок Boeing 787-9 мешают обновлению флота: бизнес-кресла до сих пор не сертифицированы, из-за чего премиальные места заблокированы для пассажиров. Тем не менее Lufthansa ожидает получить более 230 новых самолётов к 2030 году.

Волна увольнений в Германии

Lufthansa оказалась не единственной компанией, решившейся на сокращения. Bosch Mobility уже объявила о планах уволить 13 000 сотрудников до 2030 года, в том числе на заводах в Фейербахе, Бюле и Хомбурге. Причина — падение спроса и финансовый дефицит €2,5 млрд. Компания делает ставку на ИИ и оптимизацию логистики, чтобы удержаться на плаву.

Audi тоже идёт по пути сокращений: автопроизводитель уберёт 7,5 тыс. мест в Германии к 2029 году, пишет Bild. Под нож попадут «косвенные сферы» деятельности, а цель — экономия более €1 млрд в год.

Ford Motor Co. сократит до 1000 рабочих мест на заводе в Кельне. Агентство Reuters отмечает, что спрос на электромобили в Европе остаётся значительно ниже прогнозов, и компания переводит производство на односменный режим.

Контекст

Экономика Германии сталкивается с системным давлением: падает спрос на автомобили, буксует электропереход, авиарынок страдает от задержек поставок и забастовок. На этом фоне крупнейшие компании Европы массово идут на сокращения персонала и внедряют автоматизацию, отказываясь от человеческого ресурса. Сейчас бизнес делает ставку на эффективность и цифровизацию, что для работников — тревожный знак новой эпохи.

