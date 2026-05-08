Крупнейший франчайзи Rostic’s вошёл в число совладельцев бренда — сумма сделки могла составить 6–8 млрд ₽Франчайзи IRB получил 20% в управляющей компании сети
Крупнейший франчайзи Rostic’s — компания International Restaurant Brands (IRB) — получила 20% доли в управляющей компании бренда «Юнирест», пишет «Коммерсант». Сейчас под управлением IRB находятся 700 ресторанов сети в 140 городах России. Эксперты считают, что сделка позволит франчайзи влиять на ключевые решения по развитию бренда Rostic’s и дополнительно зарабатывать на роялти и платежах за вход во франшизу.
Сеть Rostic’s в России развивают франчайзи-партнёры
До 2022 года российским бизнесом KFC управляла компания «Ям Ресторантс Раша», которая принадлежала американской Yum! Brands. После ухода Yum! Brands с российского рынка управляющую компанию выкупил франчайзи из Ижевска — ООО «Смарт Сервис ЛТД».
После сделки «Ям Ресторантс Раша» переименовали в «Юнирест», а сеть KFC в России начала ребрендинг в Rostic’s. Сами рестораны Rostic’s работают в России по франчайзинговой модели и находятся под управлением разных партнёров. Крупнейший из них — IRB.
Сделка с IRB изменила структуру собственности Rostic’s в России
Как пишет «Коммерсант», 5 мая 2026 года International Restaurant Brands вошла в капитал ООО «Юнирест». После сделки доля ООО «Смарт Сервис ЛТД» снизилась с 97% до 77%. Генеральный директор «Юниреста» Татьяна Шаманская сохранила 3% компании.
В комментарии «Коммерсанту» стороны сделки заявили, что вхождение IRB в капитал франчайзера позволит ускорить масштабирование сети и рост её рыночной доли.
Таким образом, структура владения бизнесом сейчас выглядит так:
- ООО «Юнирест» — головная компания бренда Rostic’s в России;
- «Смарт Сервис ЛТД» владеет 77% «Юниреста»;
- International Restaurant Brands (IRB) получила 20%;
- генеральный директор «Юниреста» Татьяна Шаманская сохранила 3%.
IRB управляет более половиной ресторанов сети
Сейчас под брендом Rostic’s работают более 1300 заведений. Из них 700 ресторанов находятся под управлением IRB. В 2025 году выручка франчайзи выросла на 15,5% — до 49,2 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 52,4% и достигла 1,5 млрд рублей.
IRB принадлежит компании «Кьюэсар инвестментс». Её основные владельцы — российские закрытые паевые инвестфонды «Горизонт капитал», «Форум-инвест» и «Гратус инвест», а также оманские компании Al Shafaq Second Investment и Isnad For Business.
В апреле 2026 года IRB также выкупила у «Смарт сервис ЛТД» 75% в ещё одном франчайзи бренда — ООО «Майрест».
Эксперты оценили сделку в 6–8 млрд ₽
Эксперты «Коммерсанта» оценивают стоимость 20%-ной доли в «Юниресте» в 6–8 млрд рублей. По их словам, весь бизнес управляющей компании Rostic’s может стоить 30,8–46,2 млрд рублей.
Собеседники издания отмечают, что вхождение IRB в капитал головной структуры важно для франчайзи не только с точки зрения влияния на развитие бренда, операционную политику и дальнейший рост сети, но и как дополнительный источник дохода.
Согласно отчётности «Юниреста», в 2025 году роялти и принесли компании 8,2 млрд рублей. Эксперты считают, что теперь IRB сможет зарабатывать не только на управлении ресторанами, но и на бизнесе самого франчайзера.